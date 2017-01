Alışverişinizi Otomatik Olarak Hesaplayan Sepet

Panasonic; süpermarket alışverişlerini otomatik olarak algılayan, hesaplayan ve torbalayan bir alışveriş sepeti ile müşterilere zaman kazandırmayı amaçlıyor.

Tüketicilerin kasa, kasiyer ve ödeme kuyruğuyla uğraşmak yerine istedikleri alışverişi yapıp çıkmalarına izin veren Amazon Go'dan çok kısa bir süre sonra Panasonic de benzer bir ürününü duyurdu: Alışveriş çantanızdakileri algılayan, faturanıza ekleyen ve ürünleri torbalayan bir otomat.

Panasonic'in öne sürdüğü sistemde müşteriler alışverişlerini özel bir sepete koyuyorlar. Bu sepet içine konan ürünlere yerleştirilmiş elektronik etiketleri otomatik olarak okuyor. Müşteri marketten çıkacağı zaman sepetini bir makineye yerleştiriyor ve sepetin alt kısmı kayarak çıkıyor. İçindekiler otomatik olarak torbalara yerleştirilirken müşteri de klasik yöntemlerle (burada bir değişiklik yok) parasını ödüyor.

Panasonic, Amazon Go'nun sisteminden farklı olarak burada amacın çalışan sayısını azaltmak değil, herkese zaman kazandırmak olduğunu söylüyor. Hatta Panasonic yetkililerine göre bu sistem, nakitle ödeme alan marketlere daha çok hitap ediyor. Her şeyin dijital olarak yürümesinden hoşlanmayan müşteriler için zaman kazandıran bir çözüm sunarken, insan etkenini de devre dışı bırakmıyor. Böylece Amazon Go gibi uygulamaların zaman zaman hissettirdiği güvensizliğin önüne geçiyor, marketlerin sosyal ortamını da yok etmiyor. Bunun yanı sıra sepet müşteri ürünlerini içine koydukça bunları algıladığından daha az güvenlik önlemi anlamına geliyor, müşterinin her yaptığının izlenmesi ya da kontrol edilmesi gerekmiyor.



Panasonic'in sistemi şu an için Osaka'daki Lawson isimli süpermarkette deneme aşamasında. Eğer deneme başarıya ulaşırsa firma Şubat ayı itibariyle, sistemi daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Görsel: The Wall Street Journal