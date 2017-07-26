Aldığı Şekille Işığın Yoğunluğunu Değiştiren Masa Lambası: D'LIGHT

D'LIGHT farklı ışık yoğunlukları sağlayabilen hareketli bir lamba.

D’LIGHT, modern bir masa lambası; sade, şık ve değişken bir formu var. Esnek arı peteği dokusu sayesinde şekilden şekile girerken, ışığın yoğunluğu da şekle göre değişiyor, dönüşüyor. Koreli tasarım şirketi i2m tarafından tasarlanan bu kinetik lamba, bugünlerde Kickstarter üzerinde tanıtılıyor ve tasarıma yeni özellikler eklemek amacıyla fon aranıyor.



D'LIGHT lambalar 3 ana tasarımda geliyor: Kalp, Poligon ve Dairesel. Bu tasarımların şekli ise 13 seviyede değiştirilebiliyor. Lamba, form değiştirirken yaydığı ışığın yoğunluğu da değişiyor. Böylece lambanın şeklini değiştirerek modunuza uygun aydınlatma sağlayabiliyorsunuz.

Orijinalinde sadece elle şekil verilmesi tasarlanan D'LIGHT, Kickstarter kampanyasında başarılı olursa tasarıma entegre bir motor eklenecek. Bu sayede formun otomatik olarak da değişmesi sağlanabilecek. Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlanan D'LIGHT mobil uygulaması pek çok akıllı özellik de getirecek. Mobil uygulama farklı D'LIGHT'ları aynı anda kontrol edebilme, zamanlayıcıya ya da müziğe uyumlu çalışabilme, ışık ve şekli uzaktan değiştirebilme gibi pek çok pratik yenilik kazandıracak.

Dayanıklı PET malzemeyle üretilen D'LIGHT; kağıt kadar kolay yırtılmıyor ve toz tutmuyor, istendiğinde yıkanabiliyor. Lambanın kurulumu ise oldukça basit. Küçük bir pakette gelen ürünü açıp 5 adımda kurabiliyorsunuz. Evrensel duyu sayesinde dilediğiniz ayağa monte etmeniz de mümkün. Yani isterseniz avize veya yer lambası haline de getirebiliyorsunuz.

Uluslararası tasarım yarışmalarında ödüller kazanan D'LIGHT, aynı zamanda bir "nanumproject." O da ne derseniz, nanumproject tasarım yoluyla sosyal fayda sağlamayı amaçlayan ID+IM'in, yardım ve bağış amaçlı bir projesi. Her nanum ürünü ihtiyaç sahibi çocuklara maddi yardım anlamına geliyor.

Kickstarter üzerinde fonlanmaya yeni başlayan proje aynı zamanda Kickstarter'ın sevdiği projelerden olarak öne çıkarılıyor. Henüz hedefe var ama başarı sağlanırsa planlanan teslimat sene sonunda.





Görsel: Kickstarter