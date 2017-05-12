Telefon veya saat alarmıyla uyanamıyor musunuz? Belki alarm çorabı Slock gibi ayağınızdan gıdıklarsa uyanabilirsiniz.

Kimi insanlar için uyanmak oldukça kolay ve enerjik, kimileri içinse arkaya arkaya kurulan sıralı alarmlar ve sonuncusuna kadar yataktan çıkmamak ve inatçılık anlamına geliyor. Ancak sabah kalkıp yetişmeniz gereken okul, iş veya başka bir sorumluluk varsa yataktan çıkmanın mızıkçılığı kalmıyor.

Sabah kalkmak yerine kendini yatağa çivileyenler için çok çeşitli alarmlar geliştiriliyor. Daha önce Bigumigu'da yazdığımız üzerine basarak susturulan çalar paspas ve minik voltajlarla elektrik vererek uyandıran akıllı bileklik insanı yataktan çıkarmak için yapılabilecek uç örnekleri göstermişti. Kickstarter'da fonlanmakta olan Slock ise uyandırmak için ayak altından titreşimler veriyor.

Alarm ve çorap kelimelerini birleşimiyle oluşan Slock, bandaj misali bir çorap. Taban kısmındaki donanım ise 4 merkezli titremler yayıyor ve böylece sabah başka kimseyi uyandırmadan, gürültü yapmadan titreyek uyanmanızı sağlıyor. 5 gün pil ömrü olan ve Bluetooth ile akıllı telefona bağlanan Slock kendi alarm uygulaması kullanıyor. Ürün vücutla doğrudan temas ederek uyandırdığı için de daha doğal bir uyanma süreci sunduğunu söylüyor.

İki kişinin geliştirdiği ve şu anda Kickstarter'da fonlanmakta olan Slock, 12 gün sonra kampanya süresini sonlandıracak. Objektif bakınca 80 bin dolar gibi görece yüksek bir hedefin şu anda 7 binini toplayan projenin fonlanması gerçekçi durmuyor. Ancak fikir ve atılım olarak cesaret verici bir proje.

Görsel: Kickstarter