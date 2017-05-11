​Aksiyon Figürüne Dönüşen Markalar

Dexter Maurer, ünlü markaların kurumsal kimliğinden yola çıkarak 9 ayrı aksiyon figürü tasarladı.

Illüstrator ve tasarımcı Dexter Maurer, Brand Knight (marka şövalyesi) projesiyle markaları oyuncak figürlere dönüştürerek hem eğleniyor hem de yaratıcılığını ortaya koyuyor.



Projesinde çoğunlukla spor markalarının illüstrasyonlarını çizmeyi tercih eden Maurer; Nike, Puma, Lacoste, Adidas, Champion ve Fila’nın kurumsal kimliğiyle şövalyeler yaratmış. Chanel, Carhartt gibi moda markaları ve ne hikmetse Shell de bu listenin bir parçası olmuş. Mümkün olduğunca logo veya marka adıyla uyumlu olabilecek karakterler yaratmış. Örneğin Puma’nın figürü kedimsi bir karakterle tasvir edilirken, Lacoste yarı sürüngen yarı insan kılığında, Shell’in figürü ise istiridye olmasa bile yine bir deniz canlısı olan yengeç kılığında tasvir edilmiş.

Görsel: Behance