Akıllı Motosiklet Kaskı: CrossHelmet X1

CrossHelmet, 360° görünürlük ve gürültü kontrolü sağlayan akıllı teknolojilerle donatılmış bir motosiklet kaskı.

Kickstarter üzerindeki kampanyasına geçtiğimiz günlerde başlayan Borderless, CrossHelmet X1 ile giyilebilir teknolojileri motosiklet dünyasına taşıyor. Akıllı bir teknolojiyle donatılmış CrossHelmet; motosiklet sürücüleri için güvenliği en üst noktaya taşırken konfora yönelik de pek çok özellik sunan bir kask.

CrossHelmet, şık görünümlü bir kask. Ancak sıradan bir kasktan en önemli farkı, arkasına yerleştirilmiş kamera. Bu sayede arkadan gelenleri kaskın ön kısmına yerleştirilmiş ekran aracılığıyla 170° açıyla görmenizi sağlayarak kör noktaları azaltıyor ve düşük görünürlükten kaynaklı kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Arka kamera; geniş ve çevresel görüş sağlayan ön vizörle birleştiğinde 360°'lik bir görünürlük sunuyor.

CrossHelmet'in bir diğer özelliği de ses kontrolü. Kask, motosiklet dünyasında bir ilk olan CrossSound Control isimli bir gürültü azaltma sistemiyle donatılmış. Bu sistem, motor ya da rüzgar sesi gibi dikkat dağıtan ve sürücüyü yoran sesleri filtrelerken sürücü güvenliği için gerekli sesleri korumaya yönelik bir algoritma ile çalışıyor. Sistem aynı zamanda ortam sesini güçlendirmek için de kullanılabiliyor.

Kaskın ön tarafında yerleştirilmiş iki odaklı ekrana bağlantılı sayesinde pusula, hava durumu, zaman ve navigasyon gibi donatılara erişim sağlanıyor. Kaskın üzerinde müzik, radyo veya podcast dinlemek ve telefon konuşmaları için yüksek kalitede hoparlörler bulunuyor. Siri, Google Assistant gibi yardımcılar da kaskla birlikte çalıştırılabiliyor. Kaskın üzerinde bulunan dokunmatik panel, bir el hareketi ile istediğiniz bilgiye ulaşabilmenizi kolaylaştırıyor.



Kaska Bluetooth üzerinden çalışan bir uygulama eşlik ediyor. Bu sayede pil ömrünü belirtiyor, güvenlik ışıklarını kontrol ediyor, gürültü ayarlarını yapmanıza imkan veriyor ve haritalara girebilmenizi sağlıyor. Ayrıca, grup sohbeti özelliği ile sürücünün aynı anda birden çok insanla konuşabilmesi mümkün oluyor.



Akıllı özelliklerininin yanı sıra tasarımıyla da sürücüye konfor ve güvenlik sağlayan CrossHelmet, sıradan kasklara göre daha aerodinamik bir yapıya sahip. Böylece rüzgara daha yüksek direnç gösterirken kaskın içine de daha fazla hava girmesini sağlıyor. Ön pencere ise %30 daha fazla görüş sunuyor.

Hedeflediği fona kısa zamanda ulaşan CrossHelmet için 2018'in Ekim ayında teslimata başlanması planlanıyor.

Görsel: Kickstarter