Akdeniz'deki Atıklarla Yapılmış Hayvan Heykelleri

Gilles Cenazandotti, Akdeniz'den toplanan atıklarla tehlike altındaki hayvan türlerinin heykellerini yapıyor.

Sürdürülebilirlik ve hayvan refahı gibi iki önemli duyarlılık konusunu birleştiren rengarenk hayvan heykelleri, çevrenin geleceği hakkında insanı kara kara düşünmeye sevk ediyor. Bu hisse, sokak sanatçısı Bordalo II'nun çöp heykelleri ve Chie Hitotsuyama'nın gazete kağıdından heykelleri ile de aşinayız aslında.

Gilles Cenazandotti, heykellerinde Akdeniz'den toplanan poliüretan atıkları kullanmış ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanları betimlemiş. Malzemenin çok parçalı oluşuna ve form verme zorluğuna rağmen hayvan anatomisine bağlı kalmış, gerçekçi bir yaklaşım sergilemiş. Heykeller, biraz da robotumsu bir görünüme sahip.

Sıra dışı malzemelerle çalışmayı seven Cenazandotti, 4 yıl önce başında olduğu tasarım şirketini satmış ve kendini tamamen çöplerle baş başa olduğu sanatına adamış.

Heykellerin yanı sıra atıkları doğrudan yüzey üzerine dizerek soyut kolajlar ve asamblajlar da üretiyor.

Denizden topladığı bu materyallerle hayvan bedenlerini yeniden inşa eden sanatçı, insanın doğanın aleyhine gerçekleştirdiği ciddi dönüşüme dikkat çekmeyi umut ediyor.