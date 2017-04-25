Akbank ve Paraşüt Ortaklığıyla Start-Up'lar için Muhasebe ve Bankacılık Tek Adreste [advertorial]

Akbank ve Paraşüt entegrasyonuyla girişimler, KOBİ'ler ön muhasebe ve bankacılık işlemlerini birleştiriyor.

Girişimler ve KOBİ'ler için yoğun iş temposunun yanında finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve takibinin yapılması büyük bir enerji ve emek gerektiriyor. Çalışan sayısının az olduğu, küçük ekiplerden oluşan şirketler iş gücünün bir kısmını bu idari sorumluluklar yerine mesleklerine ve yaratıcılıklarına ayırmayı da tercih ederler. Ancak çalışma temposu içinde üretme ve muhasebeleştirme, birbirinin ayrılmaz birer parçası gibidir. Bu noktada Paraşüt, bulut tabanlı erişimi ve uzmanlık gerektirmeyen arayüzüyle birçok KOBİ'nin bu yükünü omuzlarından alan bir SaaS girişimi olarak öne çıkıyor.

Girişimler ve KOBİ'ler tüm ön muhasebe işlemlerini ister bilgisayar ister cep telefonu üzerinden Paraşüt’ü kullanarak gerçekleştirebiliyor. Uygulama ile fatura kesme, gelir gider, cari hesap ve stok takibi gibi işlemler kolaylıkla halledilirken online tahsilat, e-fatura seçenekleri de yine Paraşüt kullanıcılarına finansal işlemlerinin dijital dönüşümü için önemli bir fırsat sunuyor.

Tüm bu faydaları yanı sıra, Akbank ve Paraşüt arasında yapılan iş birliği sayesinde ön muhasebe ile finans işlemleri birleşiyor. Akbank Direkt ile entegre çalışan Paraşüt üzerinden ödeme yapmak, e-fatura paylaşmak ve hesap hareketlerini muhasebeleştirmek tek noktada buluşuyor. Örneğin bir mal veya hizmet karşılığında ödeme yaptığınızda bu işlem otomatik olarak Paraşüt üzerinden de geçiyor ve muhasebe kayıtları de gerçekleştiriliyor.

Bankacılık işlemlerini Paraşüt üzerinden Akbank Direkt ile gerçekleştiren KOBİ'lere deneme süresi olarak 3 ay ücretsiz EFT/havale ve Paraşüt üyeliği sunuluyor. Böylece girişimciler ve KOBİ'ler ön muhasebeyle bankacılık işlemlerini tek noktadan ve çevrim içi yapmanın kolaylığını rahatça deneyimleme fırsatı buluyor. Ortaklık hakkında detaylı bilgiyi KOBİ'ler Dijitale internet sitesinden alabilirsiniz.

Görsel: KOBİ'ler Dijitalde