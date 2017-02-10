Airbnb'den Trump'a Yanıt Niteliğinde Reklam

Airbnb'nin Trump'ın göçmen yasağının hemen akabinde apar topar Super Bowl'a yetiştirdiği film, farklılıkları kabul etmenin hayatı güzelleştirdiğini hatırlatıyor.

Trump'in göçmen yasağı ülkesini de dünyayı da ikiye bölerken, tartışmalar hala sürüyor. Reklamveren ve şirketlerin de tarafını belli ettiği şu günlerde Trump'ın politikalarına karşı duruşlu bir film de Super Bowl 51 reklam kuşağında Airbnb'den geldi.

Trump'ın sınırları kapayıp göçmenleri içeri almama kararını vermesinden bir hafta sonra yayına giren film, #Weaccept (Kabul ediyoruz) adını taşıyor. Filmde farklı ırk, kültür, din, cinsiyet, görünümden insan yüzleri etkileyici bir metin eşliğinde ekrana geliyor. Metin şunu diyor: "Kim olduğunuz, nereden geldiğiniz, kimi sevdiğiniz ya da kime taktığınıza bakmadan hepimizin ait olduğumuza inanıyoruz. Dünya daha çok kabul ettikçe daha güzel."

Açık açık "Seni sevmiyorum Trump, yaptıklarını onaylamıyoruz." dememişlerse de neredeyse de demişler yani. Üstelik film önceden hazırlanmış, Super Bowl'a girmesi planlanmış bir film de değil. Bizzat Airbnb CEO'su Brian Chesky ve yönetici ekibi tarafından üç günde yaratılmış, kurgulanmış; apar topar da yayına girmesi için gönderilmiş.

Airbnb'in göçmen politikası karşısındaki duruşu çok net. Kasım ayında başlayan Airbnb kampanyası "Accept"in devamı olarak görülebilecek bu filmin dışında şirketin kurucusu Brian Chesky, Trump karşıtlığını dile getirmekten çekinmiyor. Ayrıca, bu filmle birlikte Airbnb hesabından zor durumda kalan göçmenlere, afetzedelere ve diğer ihtiyaç sahiplerine 5 yıl boyunca geçici barınak sağlayacağını da duyurdu. O kadar da değil, afet veya savaş nedeniyle hayatları parçalan insanları yeniden hayata kazandırmak için çalışan insani yardım kuruluşu International Rescue Comitteee'ye de önümüzdeki 4 yıl boyunca 4 milyon dolarlık bağış yapacağını açıkladı.

No matter how different we are, there's one thing we should agree on: Every human is deserving of equal opportunity and respect. #weaccept pic.twitter.com/gKk0mG3iYP

— Airbnb (@Airbnb) 9 February 2017

Our five-year goal is to make sure 100,000 people have short-term housing during urgent times.



Join us: https://t.co/gJ1MTGZZzh#weaccept pic.twitter.com/nHrCxcKado

— Airbnb (@Airbnb) 6 February 2017

Airbnb'yi dik duruşu için tebrik eder; hiçbir konuda hiçbir şeye sesini çıkarmayan reklamverenlerimize örnek olmasını ümit ederim.

Görsel: Youtube