Aile Hayatından Tanıdık Anlar

Tuvalet kağıdı markası Angel Soft için hazırlanan kampanyanın son filmleri, kampanyanın genel tonuna paralel şekilde duygusal bir dille aile hayatından tanıdık ama reklamlarda çok görünmeyen anları konu alıyor.

Tuvalet kağıdı markası Angel Soft; bir süredir iletişiminde duygusal bir rota çiziyor. Bu yaklaşımın bir yansıması da marka için reklam ajansı Deutsch tarafından hazırlanan ve geleneksel aile algısının dışındaki aileleri ve ebeveynlere rol veren "Be soft, be strong" (Yumuşak ol, güçlü ol) kampanyası. İnsanların da Angel soft ürünleri gibi hem yumuşak hem güçlü olduğu paralelinden hareket eden kampanya; reklamlarda görmeye çok alışık olmadığımız ama aslında herkese çok tanıdık gelebilecek günlük anları izleyicilerle buluşturuyor.

1.5 sene önce başlayan kampanya, şimdi üç yeni filmle devam ediyor. 60 saniyelik "Just Dad" filmi yalnız bir babanın kızıyla olan ilişkisini konu alıyor. Kızın çocukluğundan başlayan film, babanın çocukluktan itibaren karşılaştığı zor anları ortaya koyuyor. Kızını tuvalet kapısında beklerken garipseyen bakışlara maruz kalması gibi, kızının ilk adet gördüğü zaman onu rahatlatmaya çalışması gibi, ergenlik krizleri sırasında kapıların yüzüne çarpılması gibi, ilk aşk acısında onun yanında olması gibi pek çok anda baba; kızının yanında olmak için uğraşıyor. Filmin son mesajı da bunu destekliyor: "Eğer bir ebeveynsen yumuşak olmalısın, yalnız br ebeveynsen aynı zamanda güçlü de olman gerekir."

Kampanyanın diğer iki filmi ise 30'ar saniyelik. Biri hamilelik ve bunu getirisi olarak sık tuvalete çıkma meselesini ele alıyor. Diğeri ise ilk ayrılık acısını yaşayan oğlunu güldürmeye çalışan bir babayı anlatıyor.

Aile yaşamından çok iyi bildiğimiz ama cilalı reklam ailelerinin hayatında pek gösterilmeyen anları betimleyen kampanya, tuvalet kağıdı reklamlarının genelde ürün özelliği veren anlatımının dışına çıkarak, tüketiciyle duygusal bir bağ kurmayı amaçlıyor. 2015'te başlayan kampanyada daha önce çocuğunu tek başına büyüten bir anneye ve ebeveynler ortada olmadığında torunlarına bakan anneanne ve dedeye yer verilmişti. Kampanyanın Angel Soft'un pazar payını ve satışlarını artırdığı göz önüne alınırsa, bu duygusal dilin tüketiciye olumlu şekilde yansıdığı da yadsınamaz. Kampanyaya son eklenen filmler de aynı dili devam ettiriyor. Daha önce yalnızca dijital ayağı olan kampanyanın son 3 filmi; televizyonda da gösterime giriyor.

Künye:

Reklamveren: Georgia Pacific/Angel Soft

Reklam Ajansı: Agency: Deutsch

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika: Pete Favat

Dijital Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika: Winston Binch

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Jason Bagley

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Karen Costello

Yaratıcı Yönetmen: Melissa Langston-Wood

Reklam Yazarı: Ashley Milhollin

Sanat Yönetmeni: Dan Rosenberg

Entegre Yapım Direktörü: Vic Palumbo

Müzik Süpervizörü: Eryk Rich

Müşteri İlişkileri Grup Direktörü: Steve Sanders

Müşteri İlişkileri Direktörü: Lauren Pollare

Müşteri Temsilcisi: Bianca Brittain

Yönetici Planlama Direktörü: Jeffrey Blish

Planlama Grup Direktörü: Kelsey Hodgkin

Dijital Strateji: Janet Shih

Strateji: Leigh Citarella

Yapım Şirketi: Humble

Yönetmen: Samuel & Gunnar

Yönetici Yapımcı: Eric Berkowitz, Marc Kovacs

Yapım Sorumlusu: Natalie Warkenthien, NY - Fyza Griggs, LA

Post prodüksiyon: Whitehouse Post

Montaj: Heidi Black

Renklendirme: David Hussey

Görsel Efekt: Method Studios

Görsel Efekt Sanatçısı: Aiden Thomas

Müzik: Yessian Music

Ses Post Prodüksiyon: Lime Studios

Miksaj: Mark Meyuhas

Görsel: YouTube

Manşet görseli düzenlenmiştir.