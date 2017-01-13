Aile Hayatından Tanıdık Anlar
Tuvalet kağıdı markası Angel Soft için hazırlanan kampanyanın son filmleri, kampanyanın genel tonuna paralel şekilde duygusal bir dille aile hayatından tanıdık ama reklamlarda çok görünmeyen anları konu alıyor.
Tuvalet kağıdı markası Angel Soft; bir süredir iletişiminde duygusal bir rota çiziyor. Bu yaklaşımın bir yansıması da marka için reklam ajansı Deutsch tarafından hazırlanan ve geleneksel aile algısının dışındaki aileleri ve ebeveynlere rol veren "Be soft, be strong" (Yumuşak ol, güçlü ol) kampanyası. İnsanların da Angel soft ürünleri gibi hem yumuşak hem güçlü olduğu paralelinden hareket eden kampanya; reklamlarda görmeye çok alışık olmadığımız ama aslında herkese çok tanıdık gelebilecek günlük anları izleyicilerle buluşturuyor.
1.5 sene önce başlayan kampanya, şimdi üç yeni filmle devam ediyor. 60 saniyelik "Just Dad" filmi yalnız bir babanın kızıyla olan ilişkisini konu alıyor. Kızın çocukluğundan başlayan film, babanın çocukluktan itibaren karşılaştığı zor anları ortaya koyuyor. Kızını tuvalet kapısında beklerken garipseyen bakışlara maruz kalması gibi, kızının ilk adet gördüğü zaman onu rahatlatmaya çalışması gibi, ergenlik krizleri sırasında kapıların yüzüne çarpılması gibi, ilk aşk acısında onun yanında olması gibi pek çok anda baba; kızının yanında olmak için uğraşıyor. Filmin son mesajı da bunu destekliyor: "Eğer bir ebeveynsen yumuşak olmalısın, yalnız br ebeveynsen aynı zamanda güçlü de olman gerekir."
Kampanyanın diğer iki filmi ise 30'ar saniyelik. Biri hamilelik ve bunu getirisi olarak sık tuvalete çıkma meselesini ele alıyor. Diğeri ise ilk ayrılık acısını yaşayan oğlunu güldürmeye çalışan bir babayı anlatıyor.
Aile yaşamından çok iyi bildiğimiz ama cilalı reklam ailelerinin hayatında pek gösterilmeyen anları betimleyen kampanya, tuvalet kağıdı reklamlarının genelde ürün özelliği veren anlatımının dışına çıkarak, tüketiciyle duygusal bir bağ kurmayı amaçlıyor. 2015'te başlayan kampanyada daha önce çocuğunu tek başına büyüten bir anneye ve ebeveynler ortada olmadığında torunlarına bakan anneanne ve dedeye yer verilmişti. Kampanyanın Angel Soft'un pazar payını ve satışlarını artırdığı göz önüne alınırsa, bu duygusal dilin tüketiciye olumlu şekilde yansıdığı da yadsınamaz. Kampanyaya son eklenen filmler de aynı dili devam ettiriyor. Daha önce yalnızca dijital ayağı olan kampanyanın son 3 filmi; televizyonda da gösterime giriyor.
Künye:
Reklamveren: Georgia Pacific/Angel Soft
Reklam Ajansı: Agency: Deutsch
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika: Pete Favat
Dijital Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Kuzey Amerika: Winston Binch
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Jason Bagley
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Karen Costello
Yaratıcı Yönetmen: Melissa Langston-Wood
Reklam Yazarı: Ashley Milhollin
Sanat Yönetmeni: Dan Rosenberg
Entegre Yapım Direktörü: Vic Palumbo
Müzik Süpervizörü: Eryk Rich
Müşteri İlişkileri Grup Direktörü: Steve Sanders
Müşteri İlişkileri Direktörü: Lauren Pollare
Müşteri Temsilcisi: Bianca Brittain
Yönetici Planlama Direktörü: Jeffrey Blish
Planlama Grup Direktörü: Kelsey Hodgkin
Dijital Strateji: Janet Shih
Strateji: Leigh Citarella
Yapım Şirketi: Humble
Yönetmen: Samuel & Gunnar
Yönetici Yapımcı: Eric Berkowitz, Marc Kovacs
Yapım Sorumlusu: Natalie Warkenthien, NY - Fyza Griggs, LA
Post prodüksiyon: Whitehouse Post
Montaj: Heidi Black
Renklendirme: David Hussey
Görsel Efekt: Method Studios
Görsel Efekt Sanatçısı: Aiden Thomas
Müzik: Yessian Music
Ses Post Prodüksiyon: Lime Studios
Miksaj: Mark Meyuhas
Görsel: YouTube
Manşet görseli düzenlenmiştir.
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