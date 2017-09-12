Ai Weiwei'nin Türkiye'deki İlk Sergisi Bugün Sakıp Sabancı Müzesi'nde Açılıyor

Ai Weiwei'nin bugün açılan "Ai Weiwei Porselene Dair" başlıklı ilk Türkiye sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde Akbank'ın desteğiyle 28 Ocak 2018'e kadar sürecek.

Mültecileri konu alan Human Flow belgeseli ve Berlin Konzerthaus’daki can yelekli yerleştirmesi ile son dönemde dikkat çeken Ai Weiwei, 360 derece gezilebilen Royal Academy sergisi ve mitolojik heykelleriyle de sanatseverlerin kalbini çalmıştı. Önemli insani sorunlara ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken dünyaca ünlü Çinli sanatçıyı bu defa Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank’ın desteğiyle Türkiye’de ağırlıyor.

Sanatçının ülkemizdeki ilk sergisi Ai Weiwei Porselene Dair adını taşıyor. Ai’nin 12 Eylül 2017 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kişisel sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi’nde hem iç mekanı hem de dış mekanı kaplayacak geniş çaplı bir sergi olacak. 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecek 15. İstanbul Bienali ile de kesişen serginin, İstanbul’daki kültür ve sanat hareketliliğini pekiştireceği öngörülüyor.

Sakı Sabancı Müzesi'nin 2 hafta önceki paylaşımı, serginin ne kadar büyük çaplı olduğuna dair ipuçları veriyor:

1957 doğumlu Ai Weiwei Türkiye’deki ilk sergisinde, 1976'daki ilk çalışmasından bu yıl İstanbul'a özel ürettiği eserlerine uzanan kapsamlı bir seçki ile porselenlere odaklanıyor. Günümüz dünyasıyla ilgili mesajlarını geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla aktarıyor. Sergi, sanatçının kapsamlı porselen üretimine odaklanırken, yeni çalışmalarının yanı sıra eserlerinden geniş bir seçkiyi de gözler önüne seriyor ve çalışmalarında tekrar tekrar beliren “kendine mal etme”, “yeniden üretme” ve “putları kırma” gibi kavramlara yoğunlaşıyor. Kültürel ve tarihi önemi büyük olan porselen; sanatçının sahicilik, değer sistemlerinin tarihteki dönüşümü ve sanatın toplumsal değişimi etkilemekteki rolü konusunda ortaya attığı temel sorulara bir kapı açma misyonunu üstleniyor. Toplumsal değişimin sanat üretiminin temel bileşimlerinden biri olduğunu kabul eden Ai Weiwei, günümüz dünyasındaki krizlerle bağlantılı eylemleri aracılığıyla, politik aktivizm ve çağdaş sanat arasındaki ayrımı belirsizleştirdi.

Yarın Sakıp Sabancı Müzesi’nde Ai Weiwei ile bir sanatçı konuşması/artist talk da gerçekleştirilecek. Ai güncel krizlerden ve Çin geleneğinden beslenen sanatsal yaklaşımını, Londra Royal Academy of Arts'ın eski sergiler direktörü Sir Norman Rosenthal ile yapacağı konuşma ile sanatseverlerle paylaşacak. Konuşma dilinin İngilizce olacağı etkinlikte simultane çeviri sunulacak.

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