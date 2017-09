Adidas Originals Yöneticileri Kolektif House'da Tasarım Konuşacak

Adidas Originals, EQT serisinden ilham alarak Eylül ayı boyunca çeşitli etkinliklerle şehre renk katacak.

Adidas Originals, yarattığı sokak stilini Eylül ayında İstanbul sokaklarına yayacak. Tasarım hikayesi "Esas olan her şey, olmayan hiçbir şey" felsefesi üzerine kurulan EQT, Adidas Originals'ın Eylül boyunca düzenleyeceği etkinliklere de ilham veriyor. Ay boyunca devam edecek etkinlikler arasında, Adidas Originals'ın tasarım ruhunun konuşulacağı bir söyleşi de yer alıyor.

21 Eylül Perşembe günü, 18:00'da Kolektif House Levent'te gerçekeleşecek olan söyleşi, Adidas Originals'ın sokaktan ilham alıp sokağa geri veren tasarımlarının ruhunu, adidas Originals Global Ürün ve Sürdürülebilirlik Projeleri Müdürü Selin Brecht ile adidas Originals Kıdemli Tasarım Direktörü Erman Aykurt anlatacak.



Adidas Originals, EQT serisinin küllerinden doğuşunu işlediği Original is never finished kampanyasıyla hem büyük ses getirmiş hem de Cannes Lions'da Entertainment Lions for Music kategorisinde Grand Prix kazanmıştı. Şimdi ise bu vizyonun doğuşunu ve gelişimini Kolektif House'da 21 Eylül'de öğrenmek isteyen herkesle paylaşacak!



Görsel: Adidas, Original is never finished