Adidas Originals Geleceği Geçmişiyle Kucaklıyor
Adidas Originals'ın yeni sezon kampanyasında müzik, kaykay, spor, moda ve sanatı kişisellerin kendi yolunu tayin etmesini cesaretlendirerek kutluyor.
Adidas Originals, 18 Ocak'ta yayınladığı ORIGINAL is never finished (Orijinal asla bitmez) isimli yeni reklam filmiyle Frank Sinatra'nın My Way parçasının remix'iyle geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor. 90 saniyelik filmde müzik, kaykay, spor, moda ve sanat dünyasından ikonik isimlerin bu köprü üzerindeki yürüyüleri işleniyor.
Adidas, Orijinal asla bitmez, derken 1990'ların başında çıkardığı EQT serisini yeni jenerasyon kullanıcılarla buluşturulmasını temel alıyor. Geçmişteki değerlerini farklı bir gözle yeniden değerlendirerek yeni nesille buluşturan Adidas, reklam filminde Snoop Dogg, Dev Hynes, Stormzy, Mabel, Kerim Abdül Cabbar, Brandon Ingram, Petra Collins, Gonz ve Lucas Puig rol alıyor.
Sanatçı Petra Collins, Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosunu baştan yaratırken; Snoop Dogg'da kariyerindeki en önemli albümlerden olan Doggystyle'ın kapak görselini reklam filminde yeniden yaratıyor. Kerim Abdül Cabbar meşaleyi yeni jenerasyonun basketbolcularından Brandon Ingram'a bırakırken iki ünlü kaykaycı Lucas Puig ve Gonz da kendi yollarında kayıyor. Adidas, Orijinal asla bitmez diyerek hem iki jenerasyonu hem de çatısı altında olan tüm modelleri tek celsede kucaklamayı başarıyor.
Frank Sinatra'nın My Way'ine Snoop Dogg'un remix'i:
Künye:
Marka: Adidas Originals
Genel Menajer: Arthur Hoeld
Küresel Başkan Yardımcısı, Marka İletişimi: Alegra O'Hare
Küresel İletişim Yöneticisi, Marka Pazarlama: Jenny Pham
Kıdemli İletişim Yöneticisi:: Edi Borrelli
Kıdemli Yönetmen, Küresel Marka Pazarlama Operasyonu ve Yaratıcı Çekim Prodüksiyonu: John van Tuyll
Çekim ve Prodüksiyon Yöneticisi: Justin Townsend
Ajans: Johannes Leonardo
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Jan Jacobs, Leo Premutico
Yaratıcı Yönetmen, Ortak: Ferdinando Verderi
Yaratıcı Yönetmenler: Wesley Phelan, Matthew Edwards
Metin Yazarı: Jeph Burton
Sanat Yönetmeni: Hunter Hampton
Entegre Prodüksiyon Yöneticisi: Dana May
Yönetici Yapımcı: Maria Perez
Kıdemli Yapımcılar (Film): Tina Diep, Stine Moisen
Yapımcı (Dijital İçerik): Doug Moffitt
Prodüksiyon Kordinatörü (Film, Dijital İçerik): Alexandra Olivo
Grup Hesap Yöneticisi: Sam McCallum
Hesap Yöneticisi: Dom Dalton
Hesap Yetkilisi: Gulru Soylu
Strateji Başkanı: Mark Aronson
Stratejist: Miné Cakmak
Kıdemli İş İlişkileri Yöneticisi: Ann Marie Turbitt
Prodüksiyon Şirketi: RSA Films
Görsel: Adidas Originals