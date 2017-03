Adidas Originals Geleceği Geçmişiyle Kucaklıyor

Adidas Originals'ın yeni sezon kampanyasında müzik, kaykay, spor, moda ve sanatı kişisellerin kendi yolunu tayin etmesini cesaretlendirerek kutluyor.

Adidas Originals, 18 Ocak'ta yayınladığı ORIGINAL is never finished (Orijinal asla bitmez) isimli yeni reklam filmiyle Frank Sinatra'nın My Way parçasının remix'iyle geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor. 90 saniyelik filmde müzik, kaykay, spor, moda ve sanat dünyasından ikonik isimlerin bu köprü üzerindeki yürüyüleri işleniyor.

Adidas, Orijinal asla bitmez, derken 1990'ların başında çıkardığı EQT serisini yeni jenerasyon kullanıcılarla buluşturulmasını temel alıyor. Geçmişteki değerlerini farklı bir gözle yeniden değerlendirerek yeni nesille buluşturan Adidas, reklam filminde Snoop Dogg, Dev Hynes, Stormzy, Mabel, Kerim Abdül Cabbar, Brandon Ingram, Petra Collins, Gonz ve Lucas Puig rol alıyor.

Sanatçı Petra Collins, Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosunu baştan yaratırken; Snoop Dogg'da kariyerindeki en önemli albümlerden olan Doggystyle'ın kapak görselini reklam filminde yeniden yaratıyor. Kerim Abdül Cabbar meşaleyi yeni jenerasyonun basketbolcularından Brandon Ingram'a bırakırken iki ünlü kaykaycı Lucas Puig ve Gonz da kendi yollarında kayıyor. Adidas, Orijinal asla bitmez diyerek hem iki jenerasyonu hem de çatısı altında olan tüm modelleri tek celsede kucaklamayı başarıyor.

Frank Sinatra'nın My Way'ine Snoop Dogg'un remix'i:

Künye:

Marka: Adidas Originals

Genel Menajer: Arthur Hoeld

Küresel Başkan Yardımcısı, Marka İletişimi: Alegra O'Hare

Küresel İletişim Yöneticisi, Marka Pazarlama: Jenny Pham

Kıdemli İletişim Yöneticisi:: Edi Borrelli

Kıdemli Yönetmen, Küresel Marka Pazarlama Operasyonu ve Yaratıcı Çekim Prodüksiyonu: John van Tuyll

Çekim ve Prodüksiyon Yöneticisi: Justin Townsend

Ajans: Johannes Leonardo

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Jan Jacobs, Leo Premutico

Yaratıcı Yönetmen, Ortak: Ferdinando Verderi

Yaratıcı Yönetmenler: Wesley Phelan, Matthew Edwards

Metin Yazarı: Jeph Burton

Sanat Yönetmeni: Hunter Hampton

Entegre Prodüksiyon Yöneticisi: Dana May

Yönetici Yapımcı: Maria Perez

Kıdemli Yapımcılar (Film): Tina Diep, Stine Moisen

Yapımcı (Dijital İçerik): Doug Moffitt

Prodüksiyon Kordinatörü (Film, Dijital İçerik): Alexandra Olivo

Grup Hesap Yöneticisi: Sam McCallum

Hesap Yöneticisi: Dom Dalton

Hesap Yetkilisi: Gulru Soylu

Strateji Başkanı: Mark Aronson

Stratejist: Miné Cakmak

Kıdemli İş İlişkileri Yöneticisi: Ann Marie Turbitt

Prodüksiyon Şirketi: RSA Films

Görsel: Adidas Originals