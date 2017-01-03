Acronym, J1A-GT İle Geri Döndü

Tanıyanlar arasında kült bir markaya dönüşmüş olan Acronym'in 1999'da ürettiği ilk ceketi J1A, J1A-GT'ye dönüşerek geri döndü.

Alman teknik giyim markası Acronym, işlevi öne çıkaran, zamanının ilerisinde tasarımlarıyla tanıtım yapmaya bile gerek duymadan sadık bir hayran kitlesi kazanmayı başarmış bir marka. Bu markanın başarısının ardında kuşkusuz, Acronym tarafından tasarlanan ilk mont olan J1A var. 1999-2001 yılları arasında üretilen bu mont, kendisinden sonra gelen tüm Acronym montların da öncüsü. İşte bu kült mont şimdi yenilenerek geri geliyor.

"Her şeyiyle yeni ama her şeyiyle aynı" diye tanımlanan J1A-GT, orijinal J1A'nın modernize edilmiş hali. Ceket yine işlevselliği ön planda tutuyor ve estetiği işlevle bir arada sunarak giyilebilir hale getiriyor. Tasarımında ilk kez Gore-Tex® Pro kullanılan mont, bu sayede eskisine göre daha çok nefes alıyor ve farklı koşullar altında daha büyük rahatlık sağlıyor. Böylece zorlu kullanım şartlarında uzun vadeli giyilebilirlik sunuyor

Asimetrik ve hareketli tasarımıyla dikkat çeken J1A-GT, 9 farklı cebe sahip. Ceketle beraber rüzgarda koruma sağlayan çıkarılabilir kapüşon ve taşıma kolaylığı sağlayan kayışlar da geliyor. Kendi başına oldukça çok eşya saklayabilen J1A-GT, Acronym Interops çantalarla beraber kullanıldığında daha da işlevsel hale gelebiliyor.



Tanıtım filmi Ken-Tonio Yamamoto tarafından çekilen ve Acronym'in kurucusu ve tasarımcısı Errolson Hugh'un bizzat tanıttığı J1A-GT'nin fiyatı, 1300 euro civarında. Fiyatın neden bu kadar yüksek olduğuna Errolson Hugh tarafından verilen cevap ilginç: "Diğer her şeyin bu kadar ucuz olmasının tam tersi nedenler yüzünden."

@SBEdits LOL. Yeah, it seems crazy doesn't it? But basically: for the opposite reasons that everything else is so cheap. — Errolson Hugh (@erlsn) 13 December 2015

J1A-GT; herkes tarafından erişilemeyen kült marka kimliği ve havalı duruşuyla markayı bilenler arasında şimdiden bir arzu nesnesine dönüşmüş durumda.

Künye:

Yönetmen: Ken-Tonio Yamamoto

Çekim ve Montaj: Ken-Tonio Yamamoto

Yapım Yardımcısı: Philip Koll

Yapım: Ken-Tonio Yamamoto ve Errolson Hugh

Performans: Errolson Hugh ve Ken-Tonio Yamamoto

Müzik: Byetone "Plastic Star (Session)"

Aksiyon Tasarım: ACRONYM®

Styling: Johanna Schneider ve Osman Chaudhary

Görsel: Vimeo - Acronym