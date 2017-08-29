Acil Durumlarda Fenere Dönüşebilen Kağıt

Nendo, iletken yapıdaki kağıdın rulo yapılmasıyla ortaya çıkan pratik bir ışık kaynağı tasarladı.

Japon tasarım stüdyosu Nendo, elektrik devresi üreten AgIC ve kağıt üreticisi Takeo ile iş birliği yaparak kağıttan fenere dönüşebilen Paper Torch’u tasarladı.

Tasarımda Yupo marka sentetik bir kağıt kullanılmış. Dama tahtası desenlere sahip bu kağıt, devre işlevi görebilmesi için gümüş partiküller içeren iletken bir mürekkeple basılmış. Yupo kağıt; su geçirmez, dayanıklı ve endüstriyel uygulamalar için de uygun olduğundan tercih edilmiş.

Kağıt fenerin üzerinde ışığı açıp kapatmak için 2 düğme bulunuyor. Bu düğmeler 7 minik LED ampülle birlikte iletken bir yapıştırıcıyla kağıdın üzerine sabitlenmiş. Işığın yoğunluğu kağıdın ne kadar sıkı rulo yapıldığına bağlı olarak ayarlanabiliyor.

LED ışıklar, kağıdın rulo yapılma biçimine göre farklı renkler alıyorlar. Kağıt rulo yapıldığında LED’ler hala görülebiliyorsa turuncu renkli sıcak tonda bir ışık yayıyorlar. Kağıt sıkı rulo yapılmışsa ve bu nedenle LED’lerin üzeri kağıdın diğer kısmıyla örtülü kalmışsa o zaman daha parlak beyaz bir ışık yayıyorlar. Esnek ve az yer kaplayan bir tasarım olması pek çok durum için uygun olduğunu gösterse de Nendo tasarımın özellikle afet ve benzeri acil durumlar için tasarlandığını vurguluyor.

Görsel: Nendo