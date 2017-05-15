​Acil Durum Yüzüğü

Acil durumlar için gizli alarm düğmesi işlevi gören yüzük Loop, aynı zamanda şık tasarımıyla da rakiplerine göre öne çıkıyor.

Güvenliği tehdit eden acil durumlarda insanın her zaman cep telefonuna erişmesi mümkün olamayabilir. Loop bu gerçekten yola çıkarak tasarlanmış. Acil durumlarda sevdiklerinize ve güvenlik ekiplerine haber verebilen Ripple ve akıllı yüzük Nimb gibi, hissettirmeden yardım isteyebilmeyi sağlayan bir tür özel güvenlik aksesuarı. “Bağlantıda kal, güvende kal” sloganıyla Kickstarter’da fonlanan cihaz, rakiplerine oranla çok daha şık ve stil sahibi bir görünüme sahip.

Kişisel alarm düğmesi olarak işlev gören şık yüzük Loop ile yardıma ihtiyacınız olduğunda en güvenilir beş arkadaşınıza ve seçtiğiniz aile üyelerine yardım mesajı gönderebiliyorsunuz. Loop’u kullanabilmek için öncelikle mobil uygulamasının indirmesi gerekiyor. Uygulamanın Hem iOS hem de Android versiyonları mevcut. İkinci adımda, yardım istenebilecek kişiler listesine kullanıcı seçtiği insanları ekliyor. Ve herhangi bir acil durum yaşanması durumunda yüzüğün gizli düğmesine basması yeterli oluyor. Böylece seçilen kişilere bildirim gönderiliyor.

Kullanıcının arkadaşları, acil durum esnasında kullanıcının bulunduğu yeri harita üzerinde görebiliyor, kullanıcıyı arayabiliyor veya derhal yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünürlerse yetkililere haber verebiliyorlar. Loop, sadece acil durum düğmesine basıldığı anda konum paylaşımı yaptını ve bunun haricinde kullanıcının mahremiyetine özen gösterdiğini vurguluyor.

Tasarımında alerji yapma riski düşük materyaller kullanılan Loop, su geçirmiyor. Ömrü 1 yıl olan pili, cihazı kullanıcısı tarafından değiştirilebiliyor.

Görsel: Kickstarter

