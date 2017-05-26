Absürt Kuş Evleri

Gwendal Le Bihan ve Raphaël Vaillant-André, kuş evlerini esprili bir yaklaşımla ele alarak tasarımsal özgürlüğün sınırlarını zorluyor.

Modern mimariyi kuş evlerine uyguladığı tasarımlarıyla dikkat çeken Douglas Barnhard gibi Fransız mimar ve tasarımcı ikilisi Gwendal Le Bihan ve Raphaël Vaillant-André de kuş evlerine yaratıcı bir yorum getiriyor.



Bihan ve Vaillant-André’nin; farklı formlarda ve farklı malzemelerle tasarladıkları kuş evlerinin tek ortak noktası, absürt bir görünüme sahip olmaları. Klasik kuş evlerini tasarımsal açıdan oldukça özgür bir yaklaşımla ele almışlar. Kullanım amacından saptırılmış gibi duran ve kolajla ortaya çıkmış izlenimi veren tuhaf objeler ortaya çıkmış. Kapısı kırıkmış gibi duran veya bir gökdelen gibi çok katlı olarak tasarlanan kuş evleri, esprili detaylarıyla bir nebze modern kültürle de dalga geçiyor gibi. Elbette işlev konusunda son söz kuşların.

Görsel: Gwendal Le Bihan