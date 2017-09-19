80'li Yıllarda Bilgisayarları Tanıtan Dergi Kapakları

Hidreley Leli Dião, 80'li yılların bilgisayarlarını konu alan nostaljik dergi kapaklarını derledi.

Bazılarımız yeniliklere karşı direnirken, bazılarımız da teknoloji siteleri, bloglar ve forumlar aracılığıyla teknolojiyi yakından takip etmeyi tercih ediyoruz. Hatırlarsanız bir zamanlar internetten ziyade basılı bilişim ve teknoloji dergileri aracılığıyla kendi bilgisayarlarımızın bilmediğimiz yönlerini keşfetmeye, yeni programlar yüklemeye veya yeni çıkan modeller hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorduk. O dergilerin kapaklarına taşınan her şey hızla nostaljik bir teknoloji ürününe dönüştü.

Bored Panda kullanıcısı Hidreley Leli Dião, 80’li yılların bilgisayarlarını konu alan dergi kapaklarından hazırladığı derlemeyle zamanda yolculuk yapmayı sağlıyor. O zamanki yaşam biçimlerimizden, modadan, teknolojinin geçirdiği evrime kadar pek çok şeyi gözlemleyebileceğimiz, “vay be ne günlerdi” dedirten kapaklar bunlar. Öte yandan bazılarının "vay be değişen hiçbir şey olmamış" dedirtircesine kadın bedenini meta olarak kullandığı da görülüyor.

Görsel: Bored Panda

Manşet görseli düzenlenmiştir.