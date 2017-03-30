79 Yaşındaki Pino'nun Atlayışı

Merck için bir havuzda gerçekleştirilen sosyal deneyde, 79 yaşındaki Pino Auber yapamayacağı düşünülen bir atlayışı kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyor.

Dünyanın en köklü ilaç ve kimya şirketi Merck'in; sağlıklı bir şekilde en az 100 yaşına kadar yaşadığımız bir dünyaya bizleri hazırlamayı amaçlayan, toplumların yaşlılığa bakışını değiştirmeyi hedefleyen WE100 isimli bir projesi var. Ogilvy & Mather İtalya da bu program hakkında bilinirlik yaratmak amacıyla çocukların antreman yaptığı bir havuzda bir sosyal deney gerçekleştirdi ve bir şeylere geç kalmış hissetmenin aslında yersiz bir düşünce olduğunu vurguladı.

Deneyin filminde, önce havuzda çocuklar ve kenardaki anne-babaları görüyoruz. Anne-babalara atlama yapmak isteyip istemeyecekleri soruluyor. Bir çoğu isteyebileceklerini ama bunun için geç kaldıklarını, fazla yaşlı olduklarını belirtiyor. "Çocukken başlamalıydık" fikri yaygın kanı... Birden 10 metrelik tramplende bir insan görülüyor. Üstelik çocuk değil, genç değil, hatta oradaki anne ve babalardan daha çok yaşı var. Kim acaba bu adam; mırıltılar, meraklı gözler...



Tramplendeki adamın ismi Pino Auber, kendisi 79 yaşında. Tramplenin kenarında durup suya bakıyor. Atlayacak mı bilmiyoruz, atlamasa diye düşünüyoruz belki de. Ama Pino Amca atlıyor. Gayet teknik, gayet estetik, gayet kusursuz bir atlayışla hem de! Kenardakiler şaşkın ama heyecanla alkışlıyorlar.

Pino Auber, atlayışın ona gerçek bir neşe verdiğini, yaşamak için güç kazandırdığını anlatırken Pino'nun atlamayı ilk kez çocuk veya gençken değil; 57 yaşındayken denediğini öğreniyoruz. Pino'nun ilham verici hikayesinden film; mesaja bağlanıyor zaten... "Bugün artık daha uzun yaşıyoruz, bir ilk yaşamak için her zaman vakit var."

Künye:

Reklamveren: Merck Consumer Health

Reklam Ajansı: Ogilvy & Mather Italy

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Giuseppe Mastromatteo, Paolo Labichino

Genel Müdür: Alessandro Pierobon

Yaratıcı Yönetmen: Marco Geranzani, Giordano Curreri, Matteo Pelo

Planlama: Luca Tapognani

Müşteri Temsilcisi: Camilla Fiorentini

Müşteri Direktörü: Erica Dellago

Yapım Şirketi: The Family

Yapımcı: (Jr) Francesca Pistorio, Tania Dal Pra’

Yönetici Yapımcı: Lorenzo Ulivieri

Yönetmen: Amanda Blue

Görüntü Yönetmeni: Ian Murray

Müzik Yapım: Lennert Busch

Kurgu: Marco Bonini

Post Prodüksiyon: Iggy Post

Post Prodüksiyon Yapım: Simone Barbella

Renklendirme: Orash Rahnema

Görsel: YouTube