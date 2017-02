59 Ödül Kazanmış Duygu Dolu Bir Kısa Film: The Present

180 festival gezip 59 ödül alan The Present, dokunaklı bir hayata yeniden dönüş hikayesi.

İnsan, hayatı boyunca birçok zorluk atlatır. Zorluklar adım adım insanı yıprattıkça o da kendini savunmak adına içine kapanır. Tepkisizleşir. Hep aynı hareketlerle zamanını geçirmeye çalışır. Fakat beklemediği anda hayatına giren bir "şey" onu hayata yeniden bağlar. The Present, bu durumdan yola çıkarak animasyonun nimetlerinden faydalanıyor ve ortaya bol ödüllü bir iş çıkıyor.

2014 yapımı The Present, Los Angeles Bağımsız Film Festivali'nden Seul Guro Uluslarası Çocuk Filmleri Festivali'ne kadar birçok festivalden ödülle döndü. Festivallerdeki yolculuğunu tamamladıktan sonra ise The Present, 25 Ocak 2016'da Vimeo'dan herkesin erişimine açıldı. Toplam 59 ödül kazanan kısa filmin yönetmeni Jacop Frey. The Present'ın hikayesi ise Fabio Coala'nın bir çizgi roman eserinden uyarlanmış.

Frey'in Almanya'daki Animationsinstitut eğitiminin sonunda mezuniyet projesi olarak yapılan The Present, beklenmedik sonuyla izleyiciyi etkiliyor. Bir köpeğin top oynamak için gösterdiği çaba, televizyon başında oyun oynayarak zamanını geçiren çocuğu o koltuktan kaldırmaya yetecek mi dersiniz?



Görsel: Vimeo