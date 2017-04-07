3B Yazıcı Gibi Çalışan Dijital Örgü Makinesi

Bireysel ve küçük ölçekli üreticilerin örme giyim konusundaki yaratıcılığını ve pratikliğini arttıran Kniterate, tıpkı bir 3B yazıcı gibi çalışıyor.

Dijital örgü makinesi Kniterate, giysileri çevrimiçi olarak tasarlayabileceğimiz yakın gelecek adına atılmış dikkat çekici adımlardan biri. Kullanıcıya beğendiği bir örgü modelinin, bir düğmeye basarak 3D çıktısını alma imkanı sunan ürün, Kickstarter’da fonlanıyor.

Endüstriyel örme makinelerine kıyasla ekonomik ve kompakt bir alternatif olarak tasarlanmış olan Kniterate, bilgisayar ortamında çalışan uygulaması aracılığıyla bireysel giysi tasarımının ve bireysel giysi üretiminin önünü açıyor. Giyim alanında tasarım deneyimi olmayanlar dahi makineyi kullanabiliyor ve uygulamayla sunulan geniş desen yelpazesinden faydalanarak profesyonel kalitede üretim yapabiliyor.

Kniterate’in yaratıcısı Gerard Rubio, tasarım okullarındaki moda öğrencilerinin eski örme makineleriyle verdikleri mücadeleye şahit olmuş. 3B yazıcıları uygun fiyatlı hale getiren devrimin aksine, yüksek maliyet ve boyut nedeniyle otomatik dijital örgü makinelerinin henüz erişilebilir olmadığını fark etmiş ve buna bir çözüm bulmaya karar vermiş. Sonuçta da Kniterate ortaya çıkmış.

80’lerden kalma örgü makinelerindeki delikli kartların, ilmik atma ve şekillendirme görevlerinin yarattığı iş yükünün aksine, bilgisayarla kontrol edilen Kniterate doğrudan istenilen modelin çıktısını alarak çalışıyor. Bireysel kullanım veya stüdyolarda kullanım için de yüksek maliyetli olmayacak şekilde tasarlanmış. Örme giysi üretimi sırasında fazla ipliğin kesilmesiyle ortaya çıkan iplik atıkları ziyan olurken, Kniterate ile atık iplik tekrar kullanılabiliyor.

Makineye, farklı renk veya materyallerden yapılmış altı makara iplik yüklenebiliyor. Ayrıca, iplik kopmaları ve büyük düğümler için sensörlerle donatılmış akıllı iplik gergileri bulunuyor. Makine her iplikle uyumlu olduğundan iplik seçimine dair herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. İğne seçimi bilgisayar aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Hassas makine saydam kayar kapaklar sayesinde tozdan korunuyor.

Kniterate’in yazılımı, standart şablonlardan faydalanma veya isteyene sıfırdan tasarım yapma seçeneği sunuyor. Görsel ve metin ekleme imkanının yanı sıra farklı dikiş seçeneklerinden tercih yapılabiliyor. Yazılımla birlikte tüm Kniterate kullanıcılarını buluşturan ve tasarımlarını paylaşmalarını sağlayan bir dahili sosyal platform da yaratılmış.

Görsel: Kniterate