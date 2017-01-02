3B Örgü Mobilyalar IKEA'da

IKEA'nın geri dönüştürdüğü ürünlerle hazırladığı PS koleksiyonunda 3B örgüyle hazırlanmış sandalye dikkat çekiyor.

IKEA her 3 yılda bir farklı tasarımcılarla çalışarak belirli bir tema üzerine PS koleksiyonunu hazırlıyor. Latince karşılığı Post scriptum yani metin bittikten sonra yazılan not anlamına gelen PS koleksiyonunun 2017 teması olarak "mobilite" seçilmiş. Ancak koleksiyonun özel parçalarından birisi de 3B örgü ile üretilen sandalye bu özelliğiyle IKEA için bir ilk değerinde.

3B örgü teknolojisini daha önce Nike'nin Flyknit koleksiyonu ve Kickstarter projesi JS Shoe'da görmüştük. IKEA ise bu disiplini mobilya tasarımına aktarıyor. Kenarları çelik çerçeveden ve sırt kısmı ağ benzeri örgü desenden oluşan sandalye, bilgisayar kontrolündeki makinelerin elyafı adeta örer gibi işlemesiyle meydana geliyor. IKEA'da tam zamanlı görev alan Sarah Fager tarafından tasarlanan sandalye siyah veya beyaz çerçeve üzerine pembe veya gri renk alternatifleriyle mağazalarda yer alacak. Satış fiyatı ise 125 sterlin olarak belirlenmiş.

Görsel: IKEA

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