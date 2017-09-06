3B Baskı Kalıplarla Yaratılan Geometrik Pastalar

Dinara Kasko, Jose Margulis'in sanat yapıtlarını 3B baskı kalıplar aracılığıyla pasta tasarımlarına dönüştürüyor.

Ukraynalı pasta şefi Dinara Kasko, çeşitli disiplinlerden farklı sanatçılarla iş birliği yaparak eşsiz bir pasta tasarım metodu geliştirdi. Metod, matematiksel algoritmalarla ve 3B baskıyla çalışmayı gerektiriyor.

Kasko, pastayı hazırlama sürecine 3B kalıpların çıktısını alarak başlıyor. Ancak kalıplar gerçekten çizgi üstü bir sanatsal estetiğe sahip. Bu estetiği yaratan şey ise uzaydaki nesnelerin etkileşimini; yer çekimi, malzeme özellikleri ve biçim gibi değişkenleri dikkate alarak taklit eden bir tür modelleme yazılımı.

Kasko son olarak Miamili sanatçı Jose Margulis ile iş birliği yapmış. Margulis’in uzmanlık alanı ise 3B baskı hacimsel geometriler. Margulis’in deneyimleri, Kasko’nun kinetik pasta tasarımlarını hayata geçirmesini sağlamış. Kasko, Margulis’in sanat yapıtlarını sonradan tüketilmek üzere yenilebilir birer sanat eserine dönüştürdüğünü ifade ediyor.

Jose Margulis'in yapıtlarından örnekler:

Görsel: Dinara Kasko