3B Baskı Hareketli Heykel Serisi Blooms 2 ile Devam Ediyor

John Edmark, Blooms 2 serisiyle 3 boyutlu zoetroplardan oluşan hareketli heykel projesini sürdürüyor.

Blooms projesindeki ilk 3B baskı hareketli heykelleri Blooms'un ardından John Edmark, Blooms 2 ile bu seriyi sürdürüyor. Yeni seride de öncekiler gibi 3B baskı ile ürettiği heykeller üzerinde, elektronik flaş ışıklarla optik yanılsamalar yarattığı zoetrop işleri olduğu görülüyor. Blooms 2’nin tamamlanması 1 yıl sürmüş.

Optik yanılsamalarla kıpırdayan, bükülen, titreyen hareketli heykeller zaman zaman doğal motifleri kimi zamansa bir uzaylı yaratığı andırıyor. Çalışmalarında son derece matematiksel metotlar kullanan Edmark, heykellerin tasarımında Fibonacci dizisinden faydalanıyor. Yine heykelin hareket efekti için de Fibonacci dizisinde de var olan altın orandan (phi) yararlanıyor. Doğada çam kozalaklarında ve ayçiçeklerinde gördüğümüz spiral desenler de bu altın oran korunarak oluşuyor ve bitkiler bu oranı koruyarak büyüyor. Heykelin dönüş hızı ile flaş ışığın hızını senkronize eden Edmark, heykelin her bir 137.5 derecelik dönüşünde, bir kez flaş meydana gelmesi için “açısal altın oran”ı kullanmış.





Görsel: Vimeo