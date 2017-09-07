36. Grafik Tasarım Sergisi Yarışması'na Başvurular Başladı

​Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) tarafından düzenlenecek olan 36. Grafik Tasarım Sergisi Yarışması'na erken katılım için son tarih 15 Eylül, son katılım ise 29 Eylül.

Her yıl Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) tarafından düzenlenen Grafik Tasarım Sergisi, son 1 yıl içinde üretilmiş grafik tasarım çalışmalarının en iyilerini seçerek ödüllendiriyor. GMK, yarışma ve sergi konseptlerini iç içe geçirerek yarışmanın kazananları için de görünürlük sağlıyor.

Bu yıl 36. kez düzenlenecek olan sergi, 3 -19 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Toplamda 36 kategorinin bulunduğu sergiye GMK üyesi olan ve olmayan tüm grafik tasarımcılar çalışmalarını gönderebiliyor. Bu yıl sergiye, Jenerik Tasarımı kategorisi de eklenerek ödüllerin içeriği de genişletildi.



Bigumigu'nun da basın sponsoru olarak destek verdiği 36. Grafik Tasarım Yarışması'na başvurular GMK'nın internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Erken katılım için son gün 15 Eylül iken, son katılım 29 Eylül olarak belirlenmiş. Geçtiğimiz yılın kazanan işlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Yarışmanın seçici kurulu ise; Can Usta, Güven Borça, Tayga Soysaltürk, Levent Bekata Özdikmen, Mehmet Ali Türkmen, Mehmet Kızılay, Melike Taşçıoğlu, Onur Yazıcıgil, Pınar Birim ve Yetkin Başarır’dan oluşuyor. Öğrenci Projeleleri Seçici Kurulu’nda ise Taner Ardalı, Meriç Karabulut ve Kemal Molu yer alıyor.

Görsel: GMK