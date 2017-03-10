32.000 Pipetle Nasıl Fotoğraf Çekersiniz?

Michael Farrell ve Cliff Haynes'in pipetleri kullanarak yarattığı el yapımı Straw Camera, noktacılık akımına benzer etkide fotoğraflar yaratıyor.

Kullandığınız pipetleri atmayarak kendinize bir fotoğraf makinesi yapabilirsiniz. Tabii biraz uzun iş ama bakınız, alanında tanınmış iki sanatçı; Michael Farrell ve Cliff Haynes tam da bunu yapmışlar. Bildiğimiz sıkıcı, sıradan ve siyah pipetlerden 32.000 tanesini bir araya getirerek siyah Straw Camera (Pipet Kamera) ismini verdikleri, çalışan bir kamera yaratmayı başarmışlar.

Aslında evde fotoğraf makinesi yapmak yeni bir şey değil. Hatta fotoğrafın çıkışı tam olarak da böyle değil mi? Günümüzde de bu konuda çeşitli denemeler yapanlar var. Straw Camera da bu denemelerin en ilginç ve büyük olasılıkla en meşakkatlilerinden biri.

Straw Camera için Farrell ve Haynes 2007'den beri çeşit çeşit denemeler yapmış, pipetlerin kalınlığı ve adeti çok değişmiş ve ilk versiyondan bugüne oldukça yol kat edilmiş. Son halinde ise Straw Camera tahta bir kutu ya da çerçeveden oluşuyor, arkasına bir fotoğraf kağıdı sabitlenmiş. Kutunun içerisine de bal peteği misali 32.000 adet pipet yerleştirilmiş. Pipetlerden giren ışık doğrudan kağıt üzerinde pozlanıyor. Gayet direkt, gayet de analog bir şekilde fotoğrafınız hazır oluyor.









Kamera önüne konanı 1'e 1 oranında algılıyor ama kareyi binlerce küçük noktaya bölerek fotoğrafa dönüştürüyor. Alan derinliği yok. Pipetlerin çapı ve uzunluğundan bir f-durağı elde ediliyor. Bu da kaba bir hesapla f/127 gibi bir diyafram değerine denk geliyor. Pipetlerin değişen yoğunluk ve tonları da ortaya çıkan fotoğrafı etkiliyor. İlk bakışta iğne ucu kamera mantığına benziyor görünse de yaratıcıları ikisinin çok farklı olduğunu belirtiyor. İğne ucu bir noktadan bakarak bir görsel yaratırken, Straw Camera çoklu perspektife sahip.

Ortaya çıkan fotoğraflar çok güzel bir efekte sahip, resimdeki noktacılık akımını andıran bir dokusu var... Bugünün yükselen "daha yüksek çözünürlük, daha yüksek çözünürlük!" arayışına inat, nostaljik bir hava taşıyor

























Projeyi anlatan kitap Şubat ayında satışa çıkmış. Kitap, Straw Camera'nın özelliklerini ve yaratıcıları arasındaki işbirliğini kamerayla çekilmiş fotoğraflar eşliğinde anlatırken 2015'de hayatını kaybeden Michael Farrell'in anısına onun diğer çalışmalarından da örnekler içeriyor.

Not: Biraz teknik bir konu ama umarım anlaşılır ve doğru bir şekilde anlatmayı başarmışımdır. Varsa hatalı bir anlatım, yorumlara bekleriz.



Görsel: Straw Camera















