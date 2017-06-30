3 Boyutlu Soyut Nakışlar

Justyna Wolodkiewicz, 3 boyutlu çalışmalarıyla nakış sanatına farklı bir yorum getiriyor.

Uzun süre demode kabul edilen nakış sanatı, günümüzde modern bir bakış açısıyla sanatçılar ve tasarımcılar tekrar ele alnıyor. Daha önce yer verdiğimiz Ezgi Pamir’in postmodern nakışları, Michelle Kingdom’ın eskiz nakışları ve Chloe Giordano’nun mikro nakışları bu alandaki başarılı örnekler arasında. Justyna Wolodkiewicz’in üç boyutlu nakışları ise, nakış sanatıyla ortaya konabilecek bir başka yaratıcı yaklaşım olarak dikkatleri çekiyor.

Justyna Wolodkiewicz nakış çalışmalarını polimer ve kil malzemelerle tamamlamış. Narin ve renkli çalışmalar, soyut geometrik formlarla tuval gibi kullanılan nakış kasnağının dışına taşıyor.



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