25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Sergisi İçin Sanatçılara Katılım Çağrısı

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Sergi Komisyonu, sanatçıları bu yılki Onur Haftası Sergisi’ne katılmaya davet ediyor.

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 19 - 25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hafta boyunca paneller, konuşmalar, atölyeler, etkinlikler, 13’üncü Hormonlu Domates Ödül Töreni ve Onur Haftası Sergisi düzenlenecek. Onur Haftası Sergi Komisyonu, sergiye katılım için şimdiden sanatçılara çağrıda bulundu.



Onur Haftası Sergisi her yıl, LGBTİ+’ların ve kuir sanatın İstanbul sanat çevresindeki görünürlüğünü ve sahip olunan kısıtlı alanı artırmak amacıyla Onur Haftası kapsamında gerçekleştiriliyor. İlki 2008 yılında “makul” temasıyla düzenlenmişti. Geçtiğimiz yıl “nerdeen nereye” adıyla, temasız olarak Boysan’ın Evi'nde düzenlendi. Bu yılki “coğrafya” temalı sergi ise 17 Haziran - 8 Temmuz arasında GALERİ BU’da sanatseverlerle buluşacak. Sergide yer almak isteyen sanatçılar, sorularını ve 31 Mayıs tarihine kadar başvurularını nerdeennereye@gmail.com’a gönderebilirler.



İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Sergi Komisyonu’nun yayınladığı açık çağrı metnindeki yaratıcılık, ufukta etkileyici bir serginin olacağını hissettiriyor:



25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek Onur Haftası Sergisi, politik olan bireysel, bireysel olan politik olduğu için, sınırlanması güç bir kavram olduğu için, hem bedenden hem topraktan yola çıkan 'Coğrafya' temasıyla her sanat alanındaki işlerinizi bekliyor!

bir coğrafya, yumuşak g’nin şapkasında itişiyormuş kakışıyormuş insanlar

kim düşecekmiş aşağı?

g’nin üstüne?

gelin...

gelsinlermiş buraya...

engebeleri vücudun buluşurmuş engebeleriyle hareketlerin

ve engebeleriyle sokakların.

Sergi jürisinde; Simge Burhanoğlu, Erkin Gören, Nilbar Güreş, Elif Öner ve Sinan Tuncay yer alıyor.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası başlangıcından bugüne Türkiye’de yasaklarla ve engellerle karşılaşıyor. ilk kez 1993 yılında “Cinsel Özgürlük Haftası" adıyla düzenlenmiş ancak hafta etkinlikleri ve Onur Yürüyüşü valilik engeline takılmıştı. Daha sonraki yıllarda da yasaklarla karşılaşan Onur Haftası zaman içinde sesini daha fazla duyurmaya başladı. Onur Haftası gerçekleştirilmeye başlandıktan tam on yıl sonra (2003) ilk İstanbul Onur Yürüyüşü 20-30 kişilik katılımla gerçekleşti. 2013 yılında İstiklal'deki yürüyüşe ise 100.000 kişinin katıldığı ifade ediliyor. Ancak son yıllarda Onur Haftası yine yoğun bir şekilde yasaklarla yüz yüze gelmeye devam ediyor.

Gönüllülerden oluşan bir grubun kolektif katkılarıyla hazırlanan Onur Haftası’nda bazı masrafların karşılanabilmesi için Indiegogo üzerinden destek verebilirsiniz. Bu destek ile Türkiye'nin dört bir yanındaki LGBTİ+ örgütlerinden Onur Haftası için İstanbul’a gelecek kişilerin ulaşım ve konaklama masraflarının, etkinliğin iletişim-basın harcamalarının, Hormonlu Domates Ödül Töreni harcamalarının, etkinlikteki güvenlikle ilgili harcamaların ve Onur Haftası sergisinin kurulumu için yapılacak harcamaların karşılanması amaçlanıyor.



*İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası geçtiğimiz yıl isminin sonuna “+” ifadesini ekledi. Onur Haftası Komisyonu, geçtiğimiz yıllarda eklenen İnterseks harfinden sonra + (artı) işaretini şöyle açıklıyor: “Hareketimizde aslında gökkuşağı paletinin tüm kombinasyonlarının var olduğunu ve dışarıdan bakarak kimseye kimlik tayin edemeyeceğimiz bilincinin toplumsallaştırılmasını amaçlıyoruz”.

Görsel: Onur Haftası Komisyonu

