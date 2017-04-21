23 Nisan için Çocuklar Tarafından Çekilen iPhone Fotoğrafları

Apple; 23 Nisan için çocukların iPhone ile çektiği fotoğraflarla hazırlanan bir açık hava kampanyası başlattı.

iPhone için hazırlanan ve geçtiğimiz sene içerisinde dünya çapında yayına giren "iPhone ile çekildi" kampanyasında 23 Nisan için Türkiye'ye özel bir çalışma yapıldı. Fotoğrafçılığa meraklı çocuklarla çalışılan kampanyada, 23 Nisan ruhuna uygun olarak koltuk çocuklara bırakıldı ve çocukların iPhone 7 ile çektiği fotoğraflar 14 Nisan itibariyle İstanbul sokaklarını süslemeye başladı.

Kampanya için okul ve fotoğraf kurslarından, 8-12 yaş aralığında, fotoğrafa yeteneği ve merakı olan 16 çocuk seçildi. Çocukların yanına onları yönlendirebilecek, onlara öğretebilecek farklı tarzlara sahip fotoğrafçı ve yönetmenlerden "mentor"lar verildi. Çocuklarla 3 gün geçiren mentorlar, çocukların hayallerinden, sevdikleri şeylerden, hobilerinden, çekmek istedikleri fotoğraflardan ve daha bir sürü şeyden bahsettiler. Burada ortaya çıkan fikirler konsept haline getirildi ve 4 gün sürecek çekimlere başlandı.

Yaşları 8-12 arasında değişen Ada, Alp, Arda, Asya, Beliz, Ceylin, Ecrin, Emre, Emrecan, Eren, Esma, Melisa, Pamir, Tahsin ve Yunus'un başarılı fotoğraf ve video sanatçıları Derya Turgut, Ekin Özbiçer, Elif Gülen Suyabatmaz, Emre Arslaner, Engin Güneysu, Hasan İlkay Özduman, İdil Ergün, Nermin Er ve Ozan Köseibiş ile beraber çalıştığı çekimlerin sonunda ortaya 30.000’in üzerinde fotoğraf ve 1000’in üzerinde video çıktı. Bunlar arasından 30 fotoğraf ve 5 video kampanyanın temsilcisi olarak belirlendi. Fotoğraflar hem İstanbul sokaklarında hem de sosyal medyada yayına girerken videolar da TV ve internet üzerinden yayınlanmaya başladı.

Tüm bunların yanı sıra, kampanyanın bir diğer özelliği de Apple'ın ilk defa yerli bir şarkıya kampanyasında yer vermesi. Çocuklar tarafından çekilen videolardan birinde Barış Manço’nun “Arkadaşım Eşek” şarkısı kullanılmış, bu da hoş bir gönderme olmuş.

Çekilen fotoğrafların yanı sıra, çocuklar bu özel gün için bir de müzik listesi hazırladı. Apple Music için çocukların seçkilerinden hazırlanan listede, Türk müzik tarihine yön vermiş olan Arkadaşım Eşek, Anlıyorsun Değil Mi, Ayı, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ve Domates Biber Patlıcan gibi unutulmaz Barış Manço şarkıları çocukların favorilerinden oldu. Ayrıca Sertab Erener’den Sıla’ya, Soner Sarıkabadayı'dan Ceza’ya, Athena’dan Manga’ya kadar uzanan çeşitli Türk sanatçıların ve Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, 50 Cents gibi pek çok uluslararası pop fenomeninin şarkılarına da aynı liste üzerinden ulaşılabiliyor.

Ayrıca, 23 Nisan için yenilenen App Store, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel içerik ve uygulamalar sunuyor. Çocuklar için derlenen özel koleksiyonlarda, oyunlardan sevimli çıkartmalara ve eğitim uygulamalarına kadar, çocukların hem eğlenecekleri hem de yeni şeyler öğrenecekleri çeşitli uygulamalar bir arada bulunuyor.



Beliz E. 11 yaşında



“Çektiğim tavşanlı fotoğrafı dev bir afişte okula giderken görünce gözlerime inanamadım, çok heyecanlandım. Sonra da çektiğim videoların ikisi televizyonda çıkınca da çok hoşuma gitti. Hiç unutamayacağım bir tecrübe oldu benim için.”











Tahsin A. 10 Yaşında

"“Çektiğim fotoğrafı dev duvarlarda görünce çok heyecanlandım. Bu, bana 23 Nisan ile ilgili çok güzel bir anı oldu!”





“Tatlı bi şey karşımda duruyor, ben de onu çekiyorum, en güzeli bence!”













“Çektiğim videolarda insanları güldürünce ben de eğleniyorum.”







Emrecan Y. 10 Yaşında

Pamir Ö. 10 Yaşında







Ada A. 10 Yaşında

Ecrin Y. 9 Yaşında







Asya A. 10 Yaşında

Görsel: Apple