220 Farklı Metro Hattının Minimal Haritaları

Peter Dovak'ın Mini Metros çalışması, 220 metro hattının minimal haritalandırılmasından oluşuyor.

Sanatçı Peter Dovak, dünyanın dört bir yanından 220 metro hattının basitleştirilmiş ve küçültülmüş hallerini Mini Metros çalışmasında yansıttı. Peter Dovak, sitesinde de belirttiği üzere, yılda birkaç kez bu haritaları güncelleştirmek istediğini söylüyor. İlk güncellemenin Eylül 2016'da tamamlandığı çalışmada birçok ülkenin minimal metro haritasını görmek mümkün. Bu çalışmada Türkiye'den Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir gibi illerimiz de yer alıyor. Önceki farklı bir haberimizde de Gerardo Cid isimli sanatçının Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı bir çalışması mevcuttu.

Sanatçının daha önceki çalışmaları da büyük bir veri çalışmasının ürünü. Önceki çalışmalarına baktığımızda 100 havayolunu görselleştirdiği çalışması ve Kuzey Amerika'daki tren hatları gibi birçok çalışmasını görüyoruz.

New York

Paris

Berlin

Şangay

İstanbul

Seul

Dnipro

Tokyo

Montreal

Valencia

Görsel: Peter Dovak