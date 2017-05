2050'de Dünya'nın Nasıl Bir Yer Olacağını Tahmin Ediyorsunuz?

20. yılını kutlayan Kaspersky, geleceğin nasıl olacağına dair kehanetleri Earth 2050 isimli interaktif sitesinde paylaşıyor.

1997'de Moskova'da kurulan Kaspersky, siber güvenlik alanında faaliyet gösteriyor ve anti-virüs, anti-spyware, anti-spam ve anti-intrusion gibi işlevlerde yazılımlar geliştiriyor. Teknolojinin böylesine içinde olan ve değişimi gözlemleyebilen Kaspersky, 20. yılını da gelecek öngörüleriyle kutlamayı tercih etmiş.

Earth 2050 isimli interaktif site dünyanın dört bir yanındaki kentlerin gelecekte bürüneceği çehreleri öngörüyor ve buna göre sosyal yaşantımızdaki değişimleri tahminlerde bulunuyor. Örneğin Barselona'ya giderseniz BMW Vision Next 100 isimli konsept aracı karşınıza çıkıyor. Tokyo'ya giderseniz ikinci el sentetik organ pazarını, Şangay'da ise mekanik kolların esamelerine rastlıyorsunuz. Chicago'daysa daha önce Branded Dream isimli kısa filmde gördüğümüz rüyalarda reklam gösterilebilecek bir teknoloji geliştirilmiş durumda.

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz pek çok durum gelecek tahminleri içinde gerçekliğe dönüşüyor. Blade Runner, Ghost in the Shell, Akira gibi birçok yapımın öngörüleri Earth 2050 internet sitesinde de bulunuyor. İnteraktif site üzerinden 3 farklı yıla, 2030, 2040 ve 2050'ye dair kehanetler yapılabiliyor. Ve haliyle geçen her 10 yılda teknolojinin dozu da artıyor.

Kaspersky hazırladığı ve bir blog yazısıyla da duyurduğu Earth 2050 sitesini geliştirmek ve zenginleştirmek için herkesin gelecek tahminlerini eklemesini istiyor. Tasarımcılar, mühendisler, mimarlar şehir tasarımlarını ekleyebiliyor. Siteye erişebilen herkes yorum yapabiliyor ve görüşünü belirtebiliyor. Fütürist veya kahin iseniz de Kaspersky sizinle iletişime geçmek de görüşlerinizi duymak istiyor.

Görsel: Earth 2050