2018 Pirelli Takviminde Sadece Afrika Kökenli Modeller Yer Alacak

Pirelli'nin efsaneleşen takvimi bu yıl Alice Harikalar Diyarı temasıyla herhangi bir kızın kendi hayallerine sahip olması özgürlüğünü dile getiriyor.

Pirelli Takvimi resmi olarak 1964'ten bu yana düzenli olarak yayınlanıyor ve gerek modeller gerek fotoğrafçı olarak ünlü isimler yer alıyor. 2016'da Amy Schumer ve Serena Williams gibi isimlerin çıplak ancak bu iki isim dışında Patti Smith gibi isimlerin kıyafetleriyle poz verdiği bir takvim hazırlanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Helen Mirren, Nicole Kidman, Kate Winslet, Uma Thurman gibi isimler yer alırken fiziksel çıplaklık yerine ruhsal çıplaklık odaklı Duygusal başlıklı bir çalışmaya imza atılmıştı.

Pirelli Takvimi'nin 2018'de yayınlanacak 45. sayısı Londra'da yapılan çekimlerle gerçekleştirildi. Ünlü İngiliz moda fotoğrafçısı Tim Walker ve Vouge editörü Edward Enningful tarafından tasarlanan çekimlerin teması ise Alice Harikalar Diyarı olarak belirlenmiş. Bu temanın seçilme nedeni olarak ise “Herhangi bir kız kendi masallarına sahip olmalıdır” şeklinde açıklanıyor.

Bu yılki Pirelli Takvimi'nin en önemli özelliği ise tüm modellerin Afrika asıllı olması. Daha önce 1987'de de sadece Afrika kökenli modellerle çalışan Pirelli Takvimi'nin gelecek yılki edisyonunda Naomi Campbell, RuPaul, Whoopi Goldberg, Adwoa Aboah, Lupita Nyong'o, King Owusu, Alpha Dia ve Puff Daddy gibi isimler yer alıyor. Alice rolünü ise Sudan asıllı Avustralyalı manken Duckie Thot canlandırıyor.

2018 Pirelli Takvimi'nin lansmanı ise Kasım ayında New York'ta gerçekleşecek.





Görsel: Pirelli Takvimi