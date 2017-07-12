2017'nin En İyi Drone Fotoğrafları
Dronestagram ve National Geographic ortaklığıyla düzenlenen 2017 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması ile yılın en iyileri seçildi.
Drone kullanımının ve drone fotoğrafçılığının yüksek bir ivmeyle arttığı 2015'te yazdığımız Dronestagram her yıl National Geographic ile bir araya gelerek Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması düzenliyor. Bu yıl 4. kez gerçekleşen yarışmada da Doğa, İnsan ve Şehir kategorilerinin yanı sıra bu yıl bir ek daha yapıldı ve Yaratıcılık da eklendi. İlk üç kategoride derecelendirme yapılırken Yaratıcılık kategorisinde sadece seçki yapıldı.
2015'ten günümüze drone fiyatlarının genel seviyesindeki düşüş ve taşıt ebatlarının küçüldü. DJI Spark ve Zero Zero Robotics'in Hover'ı da bunlara en iyi örneklerden. Bu nedenle de yakın dönemde daha fazla drone fotoğrafçısıyla karşılaşmamız mümkün.
Doğa
1.lik ödülü
Provence, summer trim
jcourtial
Yer: Fransa
2.lik ödülü
Infinite Road to Transylvania
Calin Stan
Yer: Romanya
3.lük ödülü
Ice formation
Florian Ledoux
Yer: Grönland
İnsan
1.lik ödülü
End of the line
Martin Sanchez
Yer: ABD
2.lik ödülü
Waterlily
helios1412
Yer: Vietnam
3.lük ödülü
La Vijanera
feelingmovie
Yer: İspanya
Şehir
1.lik ödülü
Concrete Jungle
bachirm
Yer: BAE
2.lik ödülü
Dawn on Mercury Tower
Alexey Goncharov
Yer: Rusya
3.lük ödülü
Peace
luckydron
Yer: İspanya
Yaratıcılık
Two Moo
LukeMaximoBell
Yer: Güney Afrika
Ugo le marin
rga
Yer: Fransa
Next Level
macareuxprod
Yer: Fransa
Görsel: Dronestagram