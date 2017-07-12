2017'nin En İyi Drone Fotoğrafları

Dronestagram ve National Geographic ortaklığıyla düzenlenen 2017 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması ile yılın en iyileri seçildi.

Drone kullanımının ve drone fotoğrafçılığının yüksek bir ivmeyle arttığı 2015'te yazdığımız Dronestagram her yıl National Geographic ile bir araya gelerek Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması düzenliyor. Bu yıl 4. kez gerçekleşen yarışmada da Doğa, İnsan ve Şehir kategorilerinin yanı sıra bu yıl bir ek daha yapıldı ve Yaratıcılık da eklendi. İlk üç kategoride derecelendirme yapılırken Yaratıcılık kategorisinde sadece seçki yapıldı.

2015'ten günümüze drone fiyatlarının genel seviyesindeki düşüş ve taşıt ebatlarının küçüldü. DJI Spark ve Zero Zero Robotics'in Hover'ı da bunlara en iyi örneklerden. Bu nedenle de yakın dönemde daha fazla drone fotoğrafçısıyla karşılaşmamız mümkün.

Doğa

1.lik ödülü

Provence, summer trim

jcourtial

Yer: Fransa

2.lik ödülü

Infinite Road to Transylvania

Calin Stan

Yer: Romanya



3.lük ödülü

Ice formation

Florian Ledoux

Yer: Grönland



İnsan

1.lik ödülü

End of the line

Martin Sanchez

Yer: ABD

2.lik ödülü

Waterlily

helios1412

Yer: Vietnam

3.lük ödülü

La Vijanera

feelingmovie

Yer: İspanya

Şehir

1.lik ödülü

Concrete Jungle

bachirm

Yer: BAE

2.lik ödülü

Dawn on Mercury Tower

Alexey Goncharov

Yer: Rusya

3.lük ödülü

Peace

luckydron

Yer: İspanya

Yaratıcılık

Two Moo

LukeMaximoBell

Yer: Güney Afrika

Ugo le marin

rga

Yer: Fransa

Next Level

macareuxprod

Yer: Fransa

Görsel: Dronestagram