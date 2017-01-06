2016'nın En İyi Dergi Kapakları

MediaCat, Ocak sayısında, geçtiğimiz yılın en iyi dergi kapaklarını seçti.

Dergilerin kapak tasarımları, hem o sayıda bulunan öğelerin sunulduğu hem de görsel olarak okurla bağ kurulan ilk an anlamına geliyor. MediaCat, 2007 yılından beri Ocak sayılarına özel olarak hazırladığı seçki ile bir önceki yılın en iyi dergi kapaklarını belirliyor.

Yılın dergi kapağı olarak Socrates'in Temmuz 2016 sayısı ve kapağındaki Muhammed Ali seçildi. İkinci sırada ise National Geographic Türkiye'nin Nisan 2016'daki Bilim İçin Soyundular kapağı yer aldı. Üçüncü sıradaki isim de #tarih'in "Gâvur" atalarımız başlıklı Mayıs 2016 sayısı oldu.

2016 yılının jürisi ise şu şekilde; Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Emre Hatipoğlu, yapımcı ve senarist Birol Güven, Habertürk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şahin Bayar, belgesel yapımcısı ve gazeteci Nebil Özgentürk, Nestlé Waters Pazarlama Direktörü Tolga Unvan, MediaCat dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, NTV sunucusu Ahmed Arpat, Ünite İletişim Yürütme Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ, illüstratör Sedat Girgin, Penguen dergisi yazarı Kaan Sezgin, Socrates Dergi Kreatif Direktörü Hüseyin Sandık, Ogilvy & Mather Türkiye Ülke Müdürü Aytül Özkan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu

Görsel: MediaCat