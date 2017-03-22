2016 Yılında Yapılan Dijital Reklam Yatırımları

IAB Türkiye, 2016 yılında gerçekleşen dijital reklam yatırımlarını açıkladı.

Geçtiğimiz Eylül ayında 2016'nın ilk yarısına ait dijital reklam yatırımlarını açıklayan IAB Türkiye, AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2015 yılına göre yüzde 13,7 oranında artarak 1.872,4 milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye tarafından yapılan açıklamayla gösterim (display) reklam yatırımları 2016'da %11 büyüdü ve 1.059 milyon TL oldu. Bu kategori altında en büyük pay 821 milyon TL ile gösterim ve tıklama bazlı reklamlar alırken video reklam yatırımları da %34'lük büyümeyle 179 milyon TL'ye ulaştı. Sponsorluk reklamlarının yerini alan doğal reklam modeli de 58 milyon TL'ye ulaştı.

1.872,4 milyon TL hacmindeki toplam dijital reklam yatırımlarının 601 milyon TL'lik kısmı gösterim, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 262,4 milyon TL büyüklüğündeki sosyal medya reklamlarının yüzde 64’ü de mobil cihazlarda yer aldı. 2016’da programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 993,8 milyon TL’ye çıktı.



Dijital Reklam Yatırım Toplamı:

2015: 1.646,3 TL

2016: 1.872,4 TL

Gösterim Reklam Yatırımları

2015: 957,4 TL

2016: 1.059,1 TL

Gösterim ya da tıklama bazlı

2015: 777,0 TL

2016: 821,4 TL

Video reklam yatırımları

2015: 134,6 TL

2016: 179,8 TL

Doğal reklam

2015: 45,9 TL

2016: 58,0 TL

Arama Motoru Reklam Yatırımları

2015: 588,5 TL

2016: 706,6 TL

Ücretli sıralama yatırımları

2015: 588,5 TL

2016: 706,6 TL

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları

2015: 85,7 TL

2016: 91,1 TL

Diğerleri

2015: 14,6 TL

2016: 15,6 TL

E-posta

2015: 6,2 TL

2016: 5,6 TL

Oyun içi reklam

2015: 8,5 TL

2016: 10,0 TL

*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.

Sosyal Medya Reklam Yatırımları

2015: 208,1 TL

2016: 262,4 TL

Sosyal medya reklam yatırımları

2015: 208,1 TL

2016: 262,4 TL

Mobil

2015: 233,5 TL

2016: 601,0 TL

Programatik

2015: 78,5 TL

2016: 993,8 TL

**Sosyal Medya, Mobil ve Programatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.

Görsel: IAB Türkiye