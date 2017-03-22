2016 Yılında Yapılan Dijital Reklam Yatırımları
IAB Türkiye, 2016 yılında gerçekleşen dijital reklam yatırımlarını açıkladı.
Geçtiğimiz Eylül ayında 2016'nın ilk yarısına ait dijital reklam yatırımlarını açıklayan IAB Türkiye, AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2015 yılına göre yüzde 13,7 oranında artarak 1.872,4 milyon TL’ye ulaştı.
IAB Türkiye tarafından yapılan açıklamayla gösterim (display) reklam yatırımları 2016'da %11 büyüdü ve 1.059 milyon TL oldu. Bu kategori altında en büyük pay 821 milyon TL ile gösterim ve tıklama bazlı reklamlar alırken video reklam yatırımları da %34'lük büyümeyle 179 milyon TL'ye ulaştı. Sponsorluk reklamlarının yerini alan doğal reklam modeli de 58 milyon TL'ye ulaştı.
1.872,4 milyon TL hacmindeki toplam dijital reklam yatırımlarının 601 milyon TL'lik kısmı gösterim, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 262,4 milyon TL büyüklüğündeki sosyal medya reklamlarının yüzde 64’ü de mobil cihazlarda yer aldı. 2016’da programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 993,8 milyon TL’ye çıktı.
Dijital Reklam Yatırım Toplamı:
2015: 1.646,3 TL
2016: 1.872,4 TL
Gösterim Reklam Yatırımları
2015: 957,4 TL
2016: 1.059,1 TL
Gösterim ya da tıklama bazlı
2015: 777,0 TL
2016: 821,4 TL
Video reklam yatırımları
2015: 134,6 TL
2016: 179,8 TL
Doğal reklam
2015: 45,9 TL
2016: 58,0 TL
Arama Motoru Reklam Yatırımları
2015: 588,5 TL
2016: 706,6 TL
Ücretli sıralama yatırımları
2015: 588,5 TL
2016: 706,6 TL
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları
2015: 85,7 TL
2016: 91,1 TL
Diğerleri
2015: 14,6 TL
2016: 15,6 TL
E-posta
2015: 6,2 TL
2016: 5,6 TL
Oyun içi reklam
2015: 8,5 TL
2016: 10,0 TL
*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.
Sosyal Medya Reklam Yatırımları
2015: 208,1 TL
2016: 262,4 TL
Sosyal medya reklam yatırımları
2015: 208,1 TL
2016: 262,4 TL
Mobil
2015: 233,5 TL
2016: 601,0 TL
Programatik
2015: 78,5 TL
2016: 993,8 TL
**Sosyal Medya, Mobil ve Programatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.
Görsel: IAB Türkiye