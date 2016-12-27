19 Sanatçı 2016'da Yayınlanan Favori Albümlerine Kendi Kapaklarını Tasarladı
10x, her yıl sonunda sanatçıları bir araya getirerek favori 10 albümlerine kapak tasarlama fırsatı sunuyor.
Aralık ayı her sektör, her alan için adeta baştan sona derleme yılı. Kimi derlemeler veriye ve istatistiğe dayanırken kimileri gerekçeleriyle birlikte subjektif kanaatlere dayanıyor. 10x serisi ise her yıl sonunda sanatçılarla bir araya gelerek favori albümlerine kendi kapaklarını çizmelerini istiyor.
Geçtiğimiz sene üretilen albüm kapaklarından farklı olarak bu yıl projeye katılan toplam 19 sanatçı bulunuyor. Richard Perez ve Eric R. Mortensen tarafından ortaya çıkan 10x serisinin en özgür noktalarından birisi de aynı albüm için farklı kapak tasarımlarının yer alabilmesi. Çünkü bu 19 sanatçı da kendi favorilerini çiziyor ve bu favorilerin çakışmaması gibi bir kural yok. Proje boyunca üretilen işlerin tamamını, yani 190 işi, buradan görüntüleyebilirsiniz.
Kendrick Lamar - Untitled Unmastered
Sanatçı, Adam R Garcia
Amir Obe - Won't Find Love In The Hills
Sanatçı, Justin Pervorse
Animal Collective - Painting With
Sanatçı, Nate Utesch
NxWorries - Yes Lawd!
Sanatçı, Erik Marinovich
Radiohead - A Moon Shaped Pool
Sanatçı, David J. McMillan
Tycho - Epoch
Sanatçı, Justin Pervorse
MNDSGN - Body Wash
Sanatçı, Grace Danico
Childish Gambino - Awaken, My Love!
Sanatçı, Shawna X
Anderson .Paak - Malibu
Sanatçı, Adam Garcia
Kaytranada - 99.9%
Sanatçı, Mike Davis
BadBadNotGood - IV
Sanatçı, Grace Danico
Frank Ocean - Blonde
Sanatçı, Damien Correll
Görsel: 10x16
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