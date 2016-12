19 Sanatçı 2016'da Yayınlanan Favori Albümlerine Kendi Kapaklarını Tasarladı

10x, her yıl sonunda sanatçıları bir araya getirerek favori 10 albümlerine kapak tasarlama fırsatı sunuyor.

Aralık ayı her sektör, her alan için adeta baştan sona derleme yılı. Kimi derlemeler veriye ve istatistiğe dayanırken kimileri gerekçeleriyle birlikte subjektif kanaatlere dayanıyor. 10x serisi ise her yıl sonunda sanatçılarla bir araya gelerek favori albümlerine kendi kapaklarını çizmelerini istiyor.

Geçtiğimiz sene üretilen albüm kapaklarından farklı olarak bu yıl projeye katılan toplam 19 sanatçı bulunuyor. Richard Perez ve Eric R. Mortensen tarafından ortaya çıkan 10x serisinin en özgür noktalarından birisi de aynı albüm için farklı kapak tasarımlarının yer alabilmesi. Çünkü bu 19 sanatçı da kendi favorilerini çiziyor ve bu favorilerin çakışmaması gibi bir kural yok. Proje boyunca üretilen işlerin tamamını, yani 190 işi, buradan görüntüleyebilirsiniz.

Kendrick Lamar - Untitled Unmastered

Sanatçı, Adam R Garcia

Amir Obe - Won't Find Love In The Hills

Sanatçı, Justin Pervorse

Animal Collective - Painting With

Sanatçı, Nate Utesch

NxWorries - Yes Lawd!

Sanatçı, Erik Marinovich

Radiohead - A Moon Shaped Pool

Sanatçı, David J. McMillan

Tycho - Epoch

Sanatçı, Justin Pervorse

MNDSGN - Body Wash

Sanatçı, Grace Danico

Childish Gambino - Awaken, My Love!

Sanatçı, Shawna X

Anderson .Paak - Malibu

Sanatçı, Adam Garcia

Kaytranada - 99.9%

Sanatçı, Mike Davis

BadBadNotGood - IV

Sanatçı, Grace Danico

Frank Ocean - Blonde

Sanatçı, Damien Correll

Görsel: 10x16