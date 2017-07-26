180 Kg Yük Taşıyan Şehir Bisikleti

Morrison Electric, otomobilinize alternatif olabilecek güçlü ve dayanıklı bir elektrikli kargo bisikleti.

Morrison Electric Cargo Bike, dünyanın en ekonomik ve en güçlü taşıma bisikleti olduğu iddiasıyla yola çıkmış bir ürün. Kendini bir ailenin birinci değilse de ikinci otomobiline alternatif olarak konumlandırıyor. Çevre dostu ve sağlam bir bisiklet, 180 kilograma kadar her tür yükü taşıyabiliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan Kickstarter kampanyasıyla da prototip modelin yeni malzeme ve ekipmanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

Ürünün doğuş hikayesi bir 10 yıl kadar öncesine dayanıyor. William Morrison bir maraton çekimi yapmak için koşuyu çekerken kamerayı ve kendisini taşıyacak, stabil bir platforma ihtiyaç duyuyor. Bunun üzerine elektrikli bir bisiklet yaratıyor. Çekim bitip bisikletle eve döndüğünde ise bir şey oluyor: Morrison artık otomobilini hiç kullamamaya başlıyor. Çocukları doğduğunda bile otomobiline ihtiyaç duymuyor ve bir noktada otomobilinden tamamen vaz geçiyor. Bisikletini günden güne daha dayanıklı, daha hızlı, daha güçlü olması için geliştiriyor ve sonunda kendisinin çok memnun kaldığı tasarımını dünyayla paylaşmaya karar veriyor ve Kickstarter kampanyası böylece başlıyor.

Morrison Electric, Hollanda yapımı çelik bir iskelet kullanıyor. Özel yapım 12 gr - 26 inç dış lastikleri, yol tutuşunu güçlendiriyor, sabitlik sağlıyor. Prototipte kargo ünitesi için Xtracycle Free Radical kullanılmış ancak kampanya başarıya ulaşırsa yeni modeller Xtracycle Leap ile üretilecek. Morrison Electric'in en büyük faydalarından biri kargo taşıyabilmesi zaten, çocuklardan bavullara, teknik malzemeden çantaya her tür "kargo"yu başarıyla taşıyor.

Motor için 2 adet 20 amp/saatlik iyon lityum pille 48 Volt'luk güç sağlayan Crystalyte motor kullanılmış. Motorun iki bataryalı olması kullanıcının gidebileceği mesafeyi iki katına çıkarıyor ve yaklaşık 80 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Bisikletin hızı şehir içi hız limitletine uygun, 56 km/s. Sonuç olarak, aslında bir otomobilin şehir içinde orta mesafelerde yapabileceği hemen hemen her şeyi yapabiliyor. Bu da tabii gerek yakıt, gerek ana maliyet anlamında büyük tasarruf anlamına geliyor.

Kickstarter sonrası iki model üretilmesi planlanıyor. Model M, her yol koşuluna ve dik yokuşlar uygun bir bisiklet. Model F ise daha az yağışlı ve yokuşlu bölgeler için düşünülmüş. Her iki modelde de Shimano 8'li vites kolu, iki batarya, 180 kg taşıyabilen kargo ünitesi gibi özellikler standart. Ancak dileyenler için fiyat farkıyla bataryaları güçlendirmek ve gece ışığı gibi donanımlar eklemek mümkün. Teslimatın Kasım ayı gibi yapılması planlanıyor.

Karbon ayak izi düşük, çevreyle dost bir ulaşım alternatifi arayanlar için iyi bir seçenek olabilir ama bisiklet dostu bir şehirde yaşıyor olmak büyük artı. İstanbul trafiğinde ve yollarında her gün bisikletle işe gidip gelmek çoğu insan için gerçekleştirmesi oldukça zor bir hayal ne yazık ki.

Görsel: Kickstarter