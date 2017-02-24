​1600 iPad Uzunluğunda Şerit Çizgi Roman

Fransız çizer Marietta Ren, sağa kaydırarak okunan 1600 iPad uzunluğunda Phallaina adlı mitolojik bir "mobil uygulama-çizgi roman" yarattı.

Fransız çizer Marietta Ren kendi deyimiyle “dünyanın ilk kaydırılarak okunan çizgi romanı” olan Phallaina’yı yarattı. 5 yıl süren çalışmasının sonunda geçtiğimiz ay yayına giren uygulama-çizgi roman, eleştirmenlerin beğenisini kazandı ve Fransız büyükelçiliğinden de destek aldı.

Çizgi roman; deniz seviyesindeki yükselmelerle mücadele etmekte olan bir şehirde yaşayan, öte yandan sürekli balık ve balina halüsinasyonları gören genç kadın Audrey’nin hikayesini anlatıyor. Audrey, bir nöroloğun yardımıyla, zihnindeki anormallik sayesinde su altında normal insanlardan daha uzun süre kalabildiğini keşfediyor. Böylece nöroloji bilimi ve mitolojiyi bir araya getiren hikaye, Audrey’nin gizemli yeteneğini keşfederken yaşadığı kişisel dönüşümü aktarmaya devam ediyor.

Pariste bulunan Small Bang Interactive Orchestra ve FranceTV iş birliğiyle hazırlanan indirilebilir uygulama-çizgi roman, okuyucunun görsel-işitsel bir hikayede görünmez bir şekilde sağa kaydırarak ilerlemesiyle okunabiliyor. Dolayısıyla hikayenin ilerleme hızı otomatik değil, kullanıcının kontrolünde.

Karelenmiş bir çizgi roman yapmak istemeyen Marietta Ren,16 bölümlük ve yaklaşık 90 dakikalık uygulama-çizgi roman deneyimi için; Bayeux işlemesi (kilim), antik dönemde Çin’de kullanılan parşömen dökümanlar ve klasik duvar freskleri gibi modern dönem öncesi görsel anlatılardan ilham almış.

Ren, projesindeki çizimler üzerinde 3 yıl tek başına çalışmış. Yatay ilerleyen bir kompozisyonda ne tür oyuncu taktikler izleyebileceğini araştırmış. Her şeyi öncelikle kağıda çizerek başlayan Ren, daha sonra Photoshop ile çalışma aşamasına geçmiş. Kendi projesinin hem storyboard çizeri, hem yönetmeni hem karakter tasarımcısı olmuş. HTML5 geliştiricisi kardeşi onun için online bir prototip hazırlamış ve bunun ardından Small Bang ile çalışma süreci başlamış. Böylece bir iki yıl daha proje üzerindeki çalışma devam etmiş. Çizgi romanı okurken kullanıcı sağa kaydırmasa da bazı obje ve canlıların sürekli hareket halinde ekrandan geçmesi için tasarımda paralaks efekti kullanılmış. Örneğin halüsinasyon sahnelerinde balıkların ve balinaların bağımsız ve sürekli bir şekilde ekranda dolaşabilmesi bu sayede mümkün olmuş.



Çizgi romanın hem iOS hem de Android versiyonları mevcut.

Görsel: Phallaina press kit