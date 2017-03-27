16 Yaşındaki Vegan Gençten Sanat Eseri Gibi Tatlılar ve Kahvaltılar

Instagram kullanıcısı naturally.jo, hem damak tadına hem de gözlere hitap eden vegan tatlı ve kahvaltılarıyla fenomen haline geldi.

Çoğu insan vegan yiyeceklerin tatsız tutsuz şeyler olduğu yönünde bir ön yargıya sahip. 16 yaşındaki Instagram kullanıcısı Jose ise hazırladığı vegan tatlı ve kahvaltılarla öncelikle görsel olarak bu ön yargıyı yıkmak üzere önemli bir çaba göstermiş. Çok da başarılı olmuş ve vegan olsun olmasın herkes tarafından takdir edilen bir Instagram yıldızı haline gelmiş. Estetik olarak bu kadar albenili yiyecekleri tatmayı reddedecek insan herhalde yoktur.

Jose’nin en sık kullandığı malzemeler yaban mersini ve mavi bezelye çayı tozu iken, meyveleri dondurulmuş halleriyle sunarak yiyecekleri daha cazibeli hale getirdiği görülüyor. Renk paleti konusundaki tercihleri de oldukça etkileyici.

J o s e (@naturally.jo)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 Ağu 2017, 18:37 PDT )

J o s e (@naturally.jo)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Ağu 2017, 18:18 PDT )

J o s e (@naturally.jo)'in paylaştığı bir gönderi ( 14 Nis 2017, 18:23 PDT )

J o s e (@naturally.jo)'in paylaştığı bir gönderi ( 5 Eyl 2017, 18:19 PDT )

J o s e (@naturally.jo)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Tem 2017, 18:29 PDT )

J o s e (@naturally.jo)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Haz 2017, 18:20 PDT )

J o s e (@naturally.jo)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Mar 2017, 18:30 PDT )

Görsel: Instagram