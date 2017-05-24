14. Kırmızı Ödülleri'nin Kazanan Tüm İşleri

Bu yıl 14. kez düzenlenen Kırmızı Reklam Ödülleri, dün akşam Zorlu PSM'de gerçekeleşen törende kazananlarıyla buluştu.

2003'ten bu yana düzenlenen Kırmızı Reklam Ödülleri, 23 Mayıs akşamı Zorlu PSM'de düzenlenen ödül töreniyle kazananlarını açıkladı. Kırmızı Ödülleri, geçtiğimiz yıl ilk kez dijital kampanyalara da yer vermişti. Organizasyon bu yıl da genişleyerek basılı olarak yayınlanmamış işlerin de yarışabildiği Kırmızı Kampanya kategorisi oluşturuldu.

Ali İhsan Varol'un sunuculuğunda gerçekleşen Kırmızı Ödülleri'ne toplamda 922 başvuru yapılmış. Bu başvuruların 329'u basın kategorisinde, 241'i ise dijital kategorisinde olmuş. Tüm kategorilerde toplamda 62 ödül verilirken 61 kampanya ise başarı ödülüne layık görülmüş.

Şubat ayında Gürül Öğüt, 13 yıllık görevini sonlandırarak Kırmızı Ödülleri'nden ayrıldığını açıklamıştı.

Tüm kategorilerde ödül alan işlerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. Birden fazla ödül alan işlerin görselleri ise bir kez listelenmiştir.

Kırmızı Basın

Ödül: Kıpkırmızı

Reklamveren: Borusan Otomotiv

Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı

Reklamveren: IKEA

Ajans: TBWA\Istanbul



Ödül: Basında Hızlı Tüketim Ürünü

Reklamveren: Nescafe

Ajans: Publicis Yorum

Ödül: Hizmet

Reklamveren: Türkiye İş Bankası

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Hizmet

Reklamveren: 123RF

Ajans: TBWA \ İstanbul

Ödül: Basında En İyi Kültür, Sanat ve Eğlence Reklamı

Reklamveren: Baba Radyo

Ajans: Y&R Reklamevi

Ödül: Basında En İyiler Diğer Kategorisi

Reklamveren: Borusan Otomotiv

Ajans: TBWA \ İstanbul

Ödül: Basında En İyi Kurumsal İmaj Reklamı

Reklamveren: Tribal Worldwide İstanbul

Ajans: Türkiye İş Bankası

Ödül: Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması

Reklamveren: 123RF

Ajans: TBWA \ İstanbul

Ödül: Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam

Reklamveren: Haytap- Hayvan Hakları Federasyonu

Ajans: TBWA \ İstanbul



Ödül: Jüri Özel Ödülü

Reklamveren: Adana Dost Eller

Ajans: Kaf



Kırmızı Bölge

Ödül: Kırpkırmızı

Reklamveren: Tukaş

Ajans: IDEART/İzmir



Ödül: Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı

Reklamveren: Bianchi Bisiklet

Ajans: IDEART/İzmir

Ödül: Basında Hızlı Tüketim Ürünü

Reklamveren: Tukaş

Ajans: IDEART/İzmir

Ödül: Hizmet

Reklamveren: Saysen Anaokulları

Ajans: Mandal Ajans/İzmir



Ödül: Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması

Reklamveren: Egemedya

Ajans: Reklam Merkezi/İzmir



Ödül: Basında En İyi Gündem Bağlantılı Reklam

Reklamveren: Reklam Merkezi

Ajans: Reklam Merkezi/İzmir



Ödül: Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam

Reklamveren: Adana Dost Eller

Ajans: Kaf

Ödül: Jüri Özel Ödülü

Reklamveren: ANKAMall AVM

Ajans: SVStudios İletişim Danışmanlığı Ankara



Kırmızı Zanaat

Ödül: Kıpkırmızı

Reklamveren: ClubSporium

Ajans: Rafineri Reklamcılık



Ödül: Tipografi Kullanımı

Reklamveren: Groupama Sigorta A.Ş.

Ajans: Lokal



Ödül: Sanat Yönetimi

Reklamveren: Borusan Otomotiv

Ajans: TBWA\Istanbul



Ödül: İllüstrasyon

Reklamveren: ClubSporium

Ajans: Rafineri Reklamcılık

Ödül: Reklam Fotoğfrafı

Reklamveren: IKEA

Ajans: TBWA\Istanbul



Kırmızı Dijital

Ödül: Kıpkırmızı

Reklamveren: Unilever / Axe Black Night

Ajans: Manajans / JWT



Ödül: En İyi Site

Reklamveren: MSA

Ajans: Agency Look

Ödül: En İyi Site

Reklamveren: UNILEVER

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Online Reklam Filmi

Reklamveren: Yapı Kredi

Ajans: Rafineri Reklamcılık



Ödül: Viral Video

Reklamveren: Allianz Global Assistance

Ajans: Pure New Media



Ödül: En İyi Sosyal Medya İletişimi

Reklamveren: Vodafone Türkiye

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: En İyi Gerçek Zamanlı Dijital İletişim

Reklamveren: Netflix

Ajans: 4129Grey

Ödül: En İyi Dijital Reklam

Reklamveren: LC Waikiki

Ajans: People Initiative



Ödül: En İyi Dijital Mecra Kullanımı

Reklamveren: Volkswagen

Ajans: mediacom



Ödül: En İyi Açık Hava veya Etkinlik Bağlantılı Dijital İletişim

Reklamveren: Unilever

Ajans: Mindshare Medya Hizmetleri



Ödül: En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık

Reklamveren: Unilever / Axe Black Night

Ajans: Manajans / JWT



Ödül: En İyi İnovatif Teknoloji Çözümü

Reklamveren: Unilever

Ajans: Mindshare Medya Hizmetleri



Ödül: Markalı İçerik (Native)

Reklamveren: Overteam

Ajans: Brand The Bliss



Ödül: En İyi Mobil Reklam (Banner, vb.)

Reklamveren: Opet

Ajans: Pure New Media



Ödül: En İyi Mobil Site

Reklamveren: Unilever

Ajans: Wanda Digital



Ödül: En İyi Mobil Uygulama (Mobile Application)

Reklamveren: Doğuş Müşteri Sistemleri

Ajans: Monitise



Ödül: En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi

Reklamveren: Hayata Destek

Ajans: TBWA\Istanbul



Ödül: En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi

Reklamveren: ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

Ajans: TBWA\Istanbul



Ödül: En İyi Dijital Sponsorluk İletişimi

Reklamveren: Vodafone Türkiye

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul



Ödül: Jüri Özel Ödülü

Reklamveren: Uluslararası Af Örgütü

Ajans: 4129 Grey



Kırmızı Kampanya

Ödül: Kıpkırmızı

Reklamveren: IKSV

Ajans: TBWA\Istanbul

Şifre: kaldirkafani

Ödül: Finans

Reklamveren: Akbank

Ajans: TBWA\Istanbul



Şifre: tbwaakbank

Ödül: Perakende

Reklamveren: Metro Toptancı Market

Ajans: Medina Turgul DDB



Ödül: Bilgi Teknolojisi İletişim Ürünü

Reklamveren: Vodafone Türkiye

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Otomotiv, Yan Sanayi ve Aksesuar

Reklamveren: Doğuş Otomotiv - Volkswagen

Ajans: Medina Turgul DDB



Ödül: Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü

Reklamveren: Unilever / Rexona

Ajans: Manajans / JWT







Ödül: Kültür, Sanat ve Eğlence

Reklamveren: IKSV

Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: Diğer

Reklamveren: Vodafone Türkiye

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul



Ödül: Sosyal Sorumluluk

Reklamveren: FIAT

Ajans: People Initiative



Hürriyet Özel Ödülü



Derece: 1

Katılımcı: Canan Ayvacı, Melih Mermutlu, Özgür Akpınar, Ece Dereli, Ömer Ceran, Tolga Tunçel, Ahmet Söğütlüoğlu, Alper Çetik, Kerem Sabuncu

Ajans: Titrifikir



Derece: 2

Katılımcı: Elvin Tür, Rahman Yıldız

Ajans: LOKAL



Derece: 3

Katılımcı: Murat Akkan



Hürriyet Genç Kırmızı



Derecel: 1

Başlık: Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı

Okul: Işık Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi



Derece: 2

Başlık: Kötünün sınırı

Okul: Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi



Derece: 3

Başlık: Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin

Okul: Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi



Canlı Kırmızı

Derece: 1

Ajans: Kreactif Medya Tasarım

İsim: Metehan Erdem - Oktay Aydın



Derece: 2

Ajans: Happy People Project

İsim: Murat Şentürk - Caner Tuncel

Derece: 3

Ajans: Medyapark

İsim: Aysun Alemdaroğlu - Emel Nerkiz