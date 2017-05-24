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14. Kırmızı Ödülleri'nin Kazanan Tüm İşleri

Bu yıl 14. kez düzenlenen Kırmızı Reklam Ödülleri, dün akşam Zorlu PSM'de gerçekeleşen törende kazananlarıyla buluştu.

2003'ten bu yana düzenlenen Kırmızı Reklam Ödülleri, 23 Mayıs akşamı Zorlu PSM'de düzenlenen ödül töreniyle kazananlarını açıkladı. Kırmızı Ödülleri, geçtiğimiz yıl ilk kez dijital kampanyalara da yer vermişti. Organizasyon bu yıl da genişleyerek basılı olarak yayınlanmamış işlerin de yarışabildiği Kırmızı Kampanya kategorisi oluşturuldu.

Ali İhsan Varol'un sunuculuğunda gerçekleşen Kırmızı Ödülleri'ne toplamda 922 başvuru yapılmış. Bu başvuruların 329'u basın kategorisinde, 241'i ise dijital kategorisinde olmuş. Tüm kategorilerde toplamda 62 ödül verilirken 61 kampanya ise başarı ödülüne layık görülmüş.

Şubat ayında Gürül Öğüt, 13 yıllık görevini sonlandırarak Kırmızı Ödülleri'nden ayrıldığını açıklamıştı.

Tüm kategorilerde ödül alan işlerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. Birden fazla ödül alan işlerin görselleri ise bir kez listelenmiştir.

Kırmızı Basın

Ödül: Kıpkırmızı
Reklamveren: Borusan Otomotiv
Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı
Reklamveren: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: Basında Hızlı Tüketim Ürünü
Reklamveren: Nescafe
Ajans: Publicis Yorum

Ödül: Hizmet
Reklamveren: Türkiye İş Bankası
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Hizmet
Reklamveren: 123RF
Ajans: TBWA \ İstanbul

Ödül: Basında En İyi Kültür, Sanat ve Eğlence Reklamı
Reklamveren: Baba Radyo
Ajans: Y&R Reklamevi

Ödül: Basında En İyiler Diğer Kategorisi
Reklamveren: Borusan Otomotiv
Ajans: TBWA \ İstanbul

Ödül: Basında En İyi Kurumsal İmaj Reklamı
Reklamveren: Tribal Worldwide İstanbul
Ajans: Türkiye İş Bankası

Ödül: Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması
Reklamveren: 123RF
Ajans: TBWA \ İstanbul

Ödül: Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam
Reklamveren: Haytap- Hayvan Hakları Federasyonu
Ajans: TBWA \ İstanbul

Ödül: Jüri Özel Ödülü
Reklamveren: Adana Dost Eller
Ajans: Kaf

Kırmızı Bölge

Ödül: Kırpkırmızı
Reklamveren: Tukaş
Ajans: IDEART/İzmir

Ödül: Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı
Reklamveren: Bianchi Bisiklet
Ajans: IDEART/İzmir

Ödül: Basında Hızlı Tüketim Ürünü
Reklamveren: Tukaş
Ajans: IDEART/İzmir

Ödül: Hizmet
Reklamveren: Saysen Anaokulları
Ajans: Mandal Ajans/İzmir

Ödül: Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması
Reklamveren: Egemedya
Ajans: Reklam Merkezi/İzmir

Ödül: Basında En İyi Gündem Bağlantılı Reklam
Reklamveren: Reklam Merkezi
Ajans: Reklam Merkezi/İzmir

Ödül: Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam
Reklamveren: Adana Dost Eller
Ajans: Kaf

Ödül: Jüri Özel Ödülü
Reklamveren: ANKAMall AVM
Ajans: SVStudios İletişim Danışmanlığı Ankara

Kırmızı Zanaat

Ödül: Kıpkırmızı
Reklamveren: ClubSporium
Ajans: Rafineri Reklamcılık

Ödül: Tipografi Kullanımı
Reklamveren: Groupama Sigorta A.Ş.
Ajans: Lokal

Ödül: Sanat Yönetimi
Reklamveren: Borusan Otomotiv
Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: İllüstrasyon
Reklamveren: ClubSporium
Ajans: Rafineri Reklamcılık

Ödül: Reklam Fotoğfrafı
Reklamveren: IKEA
Ajans: TBWA\Istanbul

Kırmızı Dijital

Ödül: Kıpkırmızı
Reklamveren: Unilever / Axe Black Night
Ajans: Manajans / JWT

Ödül: En İyi Site
Reklamveren: MSA
Ajans: Agency Look

Ödül: En İyi Site
Reklamveren: UNILEVER
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Online Reklam Filmi
Reklamveren: Yapı Kredi
Ajans: Rafineri Reklamcılık

Ödül: Viral Video
Reklamveren: Allianz Global Assistance
Ajans: Pure New Media

Ödül: En İyi Sosyal Medya İletişimi
Reklamveren: Vodafone Türkiye
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: En İyi Gerçek Zamanlı Dijital İletişim
Reklamveren: Netflix
Ajans: 4129Grey

Ödül: En İyi Dijital Reklam
Reklamveren: LC Waikiki
Ajans: People Initiative

Ödül: En İyi Dijital Mecra Kullanımı
Reklamveren: Volkswagen
Ajans: mediacom

Ödül: En İyi Açık Hava veya Etkinlik Bağlantılı Dijital İletişim
Reklamveren: Unilever
Ajans: Mindshare Medya Hizmetleri

Ödül: En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık
Reklamveren: Unilever / Axe Black Night
Ajans: Manajans / JWT

Ödül: En İyi İnovatif Teknoloji Çözümü
Reklamveren: Unilever
Ajans: Mindshare Medya Hizmetleri

Ödül: Markalı İçerik (Native)
Reklamveren: Overteam
Ajans: Brand The Bliss

Ödül: En İyi Mobil Reklam (Banner, vb.)
Reklamveren: Opet
Ajans: Pure New Media

Ödül: En İyi Mobil Site
Reklamveren: Unilever
Ajans: Wanda Digital

Ödül: En İyi Mobil Uygulama (Mobile Application)
Reklamveren: Doğuş Müşteri Sistemleri
Ajans: Monitise

Ödül: En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi
Reklamveren: Hayata Destek
Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi
Reklamveren: ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: En İyi Dijital Sponsorluk İletişimi
Reklamveren: Vodafone Türkiye
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Jüri Özel Ödülü
Reklamveren: Uluslararası Af Örgütü
Ajans: 4129 Grey

Kırmızı Kampanya

Ödül: Kıpkırmızı
Reklamveren: IKSV
Ajans: TBWA\Istanbul

Şifre: kaldirkafani

Ödül: Finans
Reklamveren: Akbank
Ajans: TBWA\Istanbul

Şifre: tbwaakbank

Ödül: Perakende
Reklamveren: Metro Toptancı Market
Ajans: Medina Turgul DDB

Ödül: Bilgi Teknolojisi İletişim Ürünü
Reklamveren: Vodafone Türkiye
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Otomotiv, Yan Sanayi ve Aksesuar
Reklamveren: Doğuş Otomotiv - Volkswagen
Ajans: Medina Turgul DDB

Ödül: Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü
Reklamveren: Unilever / Rexona
Ajans: Manajans / JWT


Ödül: Kültür, Sanat ve Eğlence
Reklamveren: IKSV
Ajans: TBWA\Istanbul

Ödül: Diğer
Reklamveren: Vodafone Türkiye
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Ödül: Sosyal Sorumluluk
Reklamveren: FIAT
Ajans: People Initiative

Hürriyet Özel Ödülü

Derece: 1
Katılımcı: Canan Ayvacı, Melih Mermutlu, Özgür Akpınar, Ece Dereli, Ömer Ceran, Tolga Tunçel, Ahmet Söğütlüoğlu, Alper Çetik, Kerem Sabuncu
Ajans: Titrifikir

Derece: 2
Katılımcı: Elvin Tür, Rahman Yıldız
Ajans: LOKAL

Derece: 3
Katılımcı: Murat Akkan

Hürriyet Genç Kırmızı

Derecel: 1
Başlık: Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı
Okul: Işık Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

Derece: 2
Başlık: Kötünün sınırı
Okul: Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

Derece: 3
Başlık: Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin
Okul: Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi

Canlı Kırmızı

Derece: 1
Ajans: Kreactif Medya Tasarım
İsim: Metehan Erdem - Oktay Aydın

Derece: 2
Ajans: Happy People Project
İsim: Murat Şentürk - Caner Tuncel

Derece: 3
Ajans: Medyapark
İsim: Aysun Alemdaroğlu - Emel Nerkiz

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Bigumigu Yazarı
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