12. Felis Ödülleri'nin Jüri Üyeleri Açıklandı

Yaratıcılığı ve etkiyi ödüllendiren Felis Ödülleri'nin bu yılki bölümleri ve jüri üyeleri belli oldu.

Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Felis Ödülleri, yaratıcılık ve etki endeksli sene boyunca yapılan en iyi işleri ödüllendiriyor. Bu yıl yeni bölüm ve kategorileri de bünyesine katan Felis Ödülleri 8 - 9 Kasım'da Zorlu PSM'de düzenlenecek organizasyonda kazananlarıyla buluşacak.

Felis Ödülleri bugün yaptığı duyuruyla birlikte bu yılın seçici kurulunu ve eklenen yeni bölümlerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Felis Ödülleri'ne eklenen Dönüştüren Pazarlama Etkisi ve Sağlık İletişimi bölümlerine ek olarak bu yıl da Verinin Yaratıcı Kullanımı, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Entegre Kampanyalar bölümleri ödül organizasyonuna dahil edildi.

17 ana bölümden ve 406 kategoriden oluşan Felis Ödülleri, en yaratıcı ve etkili çalışmaları oluşturduğu 13 bölümde jüri heyetiyle kararlaştıracak. Bigumigu yayın yönetmeni Yalçın Pembecioğlu da bu yıl Felis'in Dijital jürisinde görev alacak. Jüri başkanının liderliğinde ilgili disiplinlerden, reklamverenlerden, mecralardan ve ilgili alanlarda çalışma yürüten araştırmacılardan oluşuyor. Jüri üyelerinin tamamını buradan, geçtiğimiz yılın kazananlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Görsel: Felis Ödülleri