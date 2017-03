100 Günlük GIF Maratonu

Nicola Gastaldi, 100 gün boyunca her gün bir GIF üretme hedefini gerçekleştirerek Gastaloops adlı GIF serisini yarattı.

Nicola Gastaldi, Gastaloops serisine After Effects ayarlarıyla oynarken küçük bir proje olarak başlamış. Amacı, kendini 100 gün boyunca her gün bir GIF yaratmak için disipline sokabilmekmiş. İnternette başka sanatçılarda rastladığı “her güne bir çizim” temalı çalışmalardan etkilenmiş ancak kendisi işi ve ailesiyle çok yoğun bir yaşam sürdürdüğünden bu konuda disiplinli olabileceğini ve her gün zaman ayırabileceğini tahmin etmiyormuş. Başladıktan sonra ise git gide projeden daha fazla keyif almaya ve beklentisinin üzerinde sonuçlar elde etmeye başlamış.

Gastaldi'nin bu deneyimiyle ilgili detayları da bilmemizde fayda var. Yaratıcılığını körüklemek ve olayı pratikleştirmek için kendisine bazı kuralar koymaya karar vermiş. Kırmızı, beyaz (beyazın bir tonu) ve siyah olmak üzere yalnızca 3 renk kullanmak bu kurallardan biriymiş. Dribbble’a yükleneceğinden bütün GIF’lerin 600×800 piksel olmasına karar vermiş. Dosya boyutunu çok fazla arttırmamak için her bir GIF’in 50 kareden oluşan bir loop olması kuralını koymuş. Kendine her gün yaklaşık 1 saatlik zaman tanıma imkanı varmış. Bu yüzden bir diğer kuralı da üzerinde çalıştığı GIF’e fazla takılmadan onu hemen hayata geçirmek yönünde olmuş. Araç ve teknik konusunda kendini özgür bırakmış. Başka bir deyişle Photoshop, After Effects, Houdini, Real Flow ya da kağıt üzerinde elle çizmek konusunda o an kendini canının istediği aracı kullanmakta serbest bırakmış.

Gastaloops projesi sayesinde konfor alanının dışına çıkan Gastaldi, aynı zamanda öz disiplinli olmak konusunda bütün yaratıcı insanlar için güzel bir örnek oluşturuyor.







100 tane Gastaloops GIF’i üretmesinin ardından onları IISO’nun Out şarkısına tanıtım videosu yaratmak için bir videoda bir araya getirmiş. Wired’da haber olan bu video ayrıca Vimeo Staff Pick ile öne çıkarılmış ve çeşitli gösterimlerle festival ödülleri kazanmış.

Görsel: Nicola Gastaldi