​Saatchi Gallery'nin Selfie Yarışmasının Kazananları

Saatchi Gallery #SaatchiSelfie yarışmasının sonuçlarını duyururken aynı zamanda "From Selfie to Self Expression" sergisini başlatarak selfie sanatının köklerine indi.

İnternette ve sosyal medyada oldukça aktif olan güncel sanat galerisi Saatchi, kendini sosyal medyanın 1 numaralı müzesi olarak konumlandırıyor. Sosyal medyaya olan bu yakınlığı dolayısıyla Saatchi, #SaatchiSelfie yarışması gibi herkese açık dijital etkinliklere de imza atmaktan çekinmiyor. Geçtiğimiz ay sonuçlanan bu yarışmaya 14.000’i aşkın selfie gönderildi. Yarışmanın jürisinde Tracey Emin, Idris Khan, Juergen Teller, Juno Caylpso ve Saatchi Gallery CEO’su Nigel Hurst yer aldı.

Yarışma sonuçları, Saatchi Galeri'nin ve Huawei'nin From Selfie to Self Expression (selfie’den kendini ifade etmeye) adlı fiziksel mekanda gerçekleşen sergisinin başlamasından önceki gün, bu sergiye paralel olarak duyuruldu. 30 Mayıs’a kadar devam edecek sergide Velazquez'den günümüze Selfie’nin tarihine yer veriliyor. Sergi, çoğunlukla hafife alınan ve hatta dalga geçilen bir ifade biçimi olarak selfie’nin içindeki yaratıcı potansiyeli kutluyor. #SaatchiSelfie yarışmasında ortaya çıkan işler, en az güncel sanat galerilerinde sergilenen profesyonel işler kadar çarpıcı görünüyor. Kazananın, The Substitute (Holiday) adlı selfie ile Cambridge’den Dawn Woolley olduğu duyuruldu. Çalışmalarını geleneksel olmayan otoportreler olarak nitelendiren Wooley, kendi kendinin fotoğrafik kopyalarını yaratıyor ve bu kopyaları gerçek dünyada kendisinin yerine yerleştiriyor. Böylece kadın bedenini nesneleştiren fotoğrafları akla getirecek kareler ortaya çıkarıyor. Ancak kendi fotoğraflarında kendi bedeninin kötü kopyaları yer aldığından aslında kadın bedenini nesneleştirmiş de olmuyor. Wooley’n selfie’si Cardiff, London, Malta ve Paris’te 2008’den bu yana çektiği fotoğraf serisinin bir parçası. Sarah Carpenter, Finnian Croy, Debora De Haes, Ollie Hayward, Felicia Hodoroaba-Simon, Andy Kassier, Van O, Patrick Gonzales ve Ola Walkow’un yarışmaya gönderdiği selfie’ler de yarışmanın kazananı Dawn Woolley’nin çalışmasıyla birlikte sergilenecek başarılı işler arasında listelendi. Başvuru için gönderilen 14,000 selfie’nin tamamı ise galerideki dijital bir ekranda sergilenecek.



Saatchi’nin CEO’su Nigel Hurst, başvuru sayısının, selfie’lerdeki çeşitliliğin ve yaratıcılığın; jürinün umut ve beklentilerini aştığını, kazananı ve diğer başarılı adayları listelemenin zor olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Umarız bu yarışma, sanatsal bir araç potansiyeli taşıyan akıllı telefonu yaratıcılık için kullanmak konusunda herkesi teşvik eder ve onlara günlük hayatlarını daha yaratıcı bir şekilde güçlendirmek için ilham verir.". Kazanan: Dawn Woolley: The Substitute (holiday) Kısa listeye kalanlar: Andy Kassier: Africa High (tennis)

Debora De Haes: Life is possible only where life can exist







Felicia Hodoroabă-Simion: Walk with myself in the park







Finnian Croy





Patrick Gonzales: Untitled – #4





Ollie Hayward: Gayngel 2





Van O: Predators Sarah Carpenter: Torn

Ola Walków: “My only dream was about being beautiful, but it was hurting me…. I had to do it…..” Görsel: Saatchi Gallery





