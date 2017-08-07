​İnsanın Yok Oluşunun Sonrasını Anlatan Gerçeküstü Resimler

Josh Keyes, insanın yok olduğu ama geride müdahaleci izlerini bıraktığı distopik bir dünyayı resmediyor.

Josh Keyes, resimlerinde dünyayı yok oluşun eşiğinde gösteren kompozisyonlar yaratıyor. Bu yaklaşımıyla sanatçı, Banksy'nin Dismaland adlı distopik projesinde de yer almıştı.

Keyes, kompozisyonlarını etkili kılmak için çeşitli sembollerden faydalanıyor. Örneğin, iklim değişikliğinin sembolü haline gelen kutup ayısını, sular altının en güçlü canlılarından köpek balığını görüyoruz. Ancak etraflarında ya da üzerlerinde hâlen insanın izleri duruyor. Bir başka tabloda, iki at vahşi doğasına dönmüş bir şekilde sahilde dövüşüyor olsa da arka fonda karaya vurmuş bir gemi hâlâ “bu gezegende bir zamanlar insan vardı, ancak tıpkı bu gemi gibi karaya vurdu” mesajını veriyor. Bir gökdelenin tepesinde gördüğümüz ayı belki daha özgür ancak insanın betondan imzası da hâlâ yeryüzünü işgal etmeye devam ediyor. Belki de diğer canlılar insanın yeryüzünden silinmesi sayesinde ilk kez mutlu ve huzurlular. Peki ama gezegen ve üzerindeki canlılar insanın yarattığı zarara rağmen hayatta kalabilecek mi? Dünya, insandan sonra kendini iyileştirebilecek mi?

Keyes’in çalışmaları, Implosion adlı kişisel sergisiyle, Los Angeles'da Thinkspace Gallery’de 26 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Güncel çalışamalarını sanatçının Instagram hesabı üzerinden de takip edebilirsiniz.

Görsel: Josh Keyes