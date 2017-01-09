​Cam Fanuslarda Korumaya Alınan Origami Eserleri

Floriane Touitou, Japon kağıdı ile yaptığı origami çalışmalarını cam fanusta saklayarak dekoratif birer parça olarak sunuyor.

Origami çalışmaları kırılgan olduklarından onları sağlıklı bir şekilde sergilemek kolay değil. Origami sanatçısı Floriane Touitou ise çalışmalarını hem sergileyebileceği hem de koruyabileceği bir yöntem olarak cam fanusta saklamayı tercih etmiş. Basit bir çözüm gibi görünse de bu yöntem, çalışmalarına oldukça sihirli bir hava katıyor. Fanusun yanı sıra tercih ettiği bir diğer yöntem ise origami çalışmasını çerçevelemek.

Sanatçı; ejderha, tek bonuzlu at gibi masalsı canlıların yanı sıra vahşi yaşamın gerçek sakinlerini de origami olarak üretiyor. Hayvanların duruş pozisyonları için özellikle Rönesans döneminde Avrupa’da bulunan doğa tarihi müzelerindeki sergileme yöntemlerinden ilham almış. Sanatçı, origamilerde malzeme olarak yüksek kaliteli bir kağıt türü olan Japon kağıdı -orijinal adıyla Washi- kullanmış. Origami sanatında yaygın olarak kullanılan Washi, ağaç kabuğu veya bitki lifleri kullanılarak üretiliyor ve 2014 yılından bu yana UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde kayıtlı.

Görsel: Florigami