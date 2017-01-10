​3 Boyutlu Muzip İllüstrasyonlar

Sanatçı HuskMitNavn, illüstrasyon ve kağıt sanatını birleştirerek 3 boyutlu esprili çalışmalar üretiyor.

Danimarkalı sanatçı HuskMitNavn, siyah beyaz oyuncu illüstrasyonlarında 3 boyutlu hileler kullanarak insanı gülümseten işlere imza atıyor. Bu açıdan çalışamalarını hem kağıt sanatı kapsamında hem de 3 boyutlu karikatür olarak değerlendirebiliriz.



HuskMitNavn çalışmalarındaki hileleri kağıdı katlayarak, keserek, yırtarak, buruşturarak ya da parçalayarak yaratıyor. Kağıt; bir konservenin teneke kapağı, kutup ayısının üzerinde durduğu buzul, otomobilin üzerindeki kar kütlesi, bitmiş tuvalet kağıdının yerine geçen yeni tuvalet kağıdı, sokakta yatan bir adamın battaniyesi ya da başka bir adamın atkısı gibi başka materyallerin yerine geçerek izleyiciyi şaşırtıyor.

Görsel: HuskMitNavn