-23°C'de Sıcacık Bir Yolculuk

Lipton için Fikr'et tarafından hazırlanan reklam filmi; Lipton'un karla kapanan köy yollarını açma projesini güçlü bir prodüksiyonla anlatıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akmazdam köyünün yolunu açarak "Köy yollarını açma" projesini başlatan Lipton; önümüzdeki günlerde proje kapsamında 100 köyü ziyaret etmeyi, yollarını açarken sakinlerine de sıcacık bir çay ikramında bulunmayı planlıyor. Bu projeyi tanıtmak için çekilen reklam filmiyse geçtiğimiz hafta televizyon ve dijital ortamda yayına girdi.

Reklam ajansı Fikr'et tarafından hazırlanan ve Kala Film'in yapımını üstlendiği reklam filmi, Çıldır Gölü ve Kars'ın etkileyici coğrafyasında çekilmiş. Serter Tırmık'ın yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Rahman Altın'a ait. Filmde yolları kapanan bir köye Lipton kamyonunun kar küreme aracı eşliğinde gelip yolları açması ve köy ahalisine sıcacık çay ikram etmesini anlatıyor. Film, Lipton'un ana sloganı "Bi çay daha Türkiye?" mesajıyla son buluyor.

-23°C'ye ulaşan zorlu hava koşullarında çekimi yapılan "Köy Yolları" isimli film, karlar altındaki bölgenin görkemli güzelliğini çok güçlü bir görsellikle ekrana taşıyor. Çıldır gölü üzerinde koşan atlar, karları küremeye çalışan köylüler, bembeyazlar içinde ilerleyen sarı Lipton kamyonu, çay başında gülümseyen köy ahalisi... Filmin planları tek tek, kare kare incelendiğinde bile nefis, film tüm detaylarıyla görsel olarak gerçekten etkileyici görünüyor.

Lipton'un sosyal sorumluluk ve PR aktivasyonunundan reklama taşınan "Köy Yolları" önümüzdeki yıllarda da devam edecek bir proje. Lipton Türkiye Pazarlama Müdürü Gamze Öztoygar, bu senenin proje için iyi bir başlangıç olduğunu, ilerleyen yıllarda da Türkiye'nin içini ısıtacak, farklı çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini söylüyor.

Künye:

Reklamveren: Unilever / Lipton

Reklamveren Yetkilisi: Gamze Öztoygar, Kaan Camgöz, Umut Ergün, İpek Bayar, Merve Akbıyık

Reklam Ajansı: Fikr'et

Yaratıcı Grup: Gökçen Yücel, Gökhan Yücel, Gizem Cansu Horoz

Stratejik Planlama ve Müşteri İlişkileri: Göktuğ Yücekul

Yapım Şirketi: Kala Film

Yapımcı: Hazer Baycan, Serkan Tırmık

Post Prodüksiyon: ABT

Yönetmen: Serter Tırmık

Müzik: Rahman Altın

Medya Ajansı: Mindshare

Mecralar: TV, dijital

Görsel: Vimeo